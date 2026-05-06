Megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes elemeit az Alkotmánybíróság

Alaptörvény-ellenesség miatt az Alkotmánybíróság megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit.

Az ügyben az Országos Bírói Tanács (OBT) fordult az Alkotmánybírósághoz, azt kifogásolták, hogy a rendelet előkészítésekor a kormány nem kérte ki az OBT véleményét, pedig ezt a törvény előírja. Emiatt kérték, hogy a vitatott szabályokat visszamenőlegesen is semmisítsék meg.

A kifogásolt rendelet előírta, hogy a bíróságoknak a közigazgatási perrendtartás szabályait a rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazniuk. A vitatott rendelkezések szerint a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése és elszámolása a központi költségvetés végrehajtásának technikai folyamata, ezért az ezzel kapcsolatos intézkedések és iratok nem minősülnek hatósági döntésnek, így ellenük közigazgatási pert sem lehet indítani.

A rendelet azt is kimondta, hogy ezeket a szabályokat a már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Ennek alapján a 2023 és 2025 között esedékessé vált szolidaritási hozzájárulások miatt indított pereket a bíróságoknak meg kellett volna szüntetniük, a perköltséget pedig az állam viselte volna.

Az OBT szerint a szabályok visszamenőleges megsemmisítése azért indokolt, mert azok a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandók, így még egy későbbi alkotmánybírósági megsemmisítés esetén is visszafordíthatatlan következményekkel járhatnának. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nincs arra utaló adat, hogy a rendelet előkészítéséért felelős szerv kikérte volna az OBT szakmai véleményét, és arra sincs bizonyíték, hogy az OBT állásfoglalást küldött volna a jogszabály előkészítőinek. Mindezek alapján az Ab megalapozottnak találta az OBT indítványát, és megsemmisítette a kifogásolt rendelkezéseket.

A szolidaritási adó az Orbán-kormány rengeteg önkormányzat által vitatott találmánya, amit a „gazdagabb” önkormányzatoknak kell megfizetni, és elvileg a kevésbé jómódú településekhez jutna el, tehát az állam elvileg a nagyobbakkal finanszíroztatja a kisebbek működését. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az elvonások összege, a települések kevesebb mint 4 százaléka fizette ki a szolidaritási adó több mint 60 százalékát, amit a kormány valójában nem osztott vissza közvetlenül a szegényebb településeknek, hanem egyszerűen beöntötte az állami költségvetésbe. Idén április 15. volt a szolidaritási hozzájárulás befizetésének határideje, ezt azonban több polgármester is megtagadta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig arról posztolt, hogy június közepéig mentesítették a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól. (via MTI)