Négy évet kapott a mezőcsáti férfi, aki baltával verte fejbe kutyáját

Állatkínzás bűntettének minősített esete miatt négy év szabadságvesztésre ítélt a Tiszaújvárosi Járásbíróság egy mezőcsáti férfit, aki olyan súlyosan bántalmazta kutyáját, hogy az elpusztult, közölte a Miskolci Törvényszék az MTI-vel szerdán.

A vádlott 2024 júniusában mezőcsáti házának udvarán földhöz szorította amerikai staffordshire terrier fajtájú kutyáját, majd rátérdepelt, és egy baltával, valamint egy tégladarabbal többször nagy erővel megütötte a fejét. A helyszínre kiérkező állatorvos az élettel össze nem egyeztethető súlyos sérülések miatt elaltatta a kutyát. A vádlott az állatnak különös szenvedést okozott.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte a férfi büntetett előéletét, a bántalmazás kitartó mivoltát, rendkívüli brutalitását és a cselekmény erkölcsileg súlyosan elítélendő voltát. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett.