Támadás ért egy francia konténerszállító hajót a Hormuzi-szorosban, a legénység több tagja megsérült

A francia CMA CGM hajózási vállalat szerdán közölte, hogy egyik hajójukat, a San Antoniót támadás érte a Hormuzi-szoroson való áthaladás közben. Az incidens során a legénység több tagja megsérült, a hajó pedig megrongálódott – írja a Reuters.

A világ harmadik legnagyobb konténerszállító vállalatának számító francia cég szerint a legénység sérült tagjait kimenekítették és kórházba szállították. A vállalat az incidenssel kapcsolatban további részleteket nem közölt.

A CMA CGM – aminek a háború kezdete óta 14 hajója rekedt a Perzsa-öbölben – már a múlt hónapban is beszámolt arról, hogy egyik hajójukat figyelmeztető lövések érték, akkor azonban senki sem sérült meg.

A francia CMA CGM egyik hajója Fotó: CORMON FRANCIS / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A háború több száz hajó forgalmát akadályozta meg ezen a kulcsfontosságú útvonalon, ahol a globális olajkereskedelem mintegy 20 százaléka halad át. Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók védelmét, mert – mint fogalmazott – „jelentős előrelépés” történt az Iránnal folytatott béketárgyalásokon. Irán viszont az INSA állami hírügynökségen keresztül arról írt, hogy az Egyesült Államok „nem tudta elérni céljait az úgynevezett »Szabadság Projektben«”.