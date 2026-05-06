Tenerifén fog kikötni a hantavírussal fertőzött óceánjáró

Tenerifén fog kikötni az a hajó, amelyről szerdán mi beszámoltunk, hogy a Kanári-szigetek felé vette az irányt, miután hantavírussal fertőzött embereket azonosítottak és három utas meg is halt.

Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az európai uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül, jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter szerdán sajtótájékoztatón Madridban.

A tárcavezető elmondta: Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot a hajó. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.

Mint mondta, az utasokat és a legénységet érkezésük után megvizsgálják, és amennyiben nincs orvosi akadálya, „a szükséges biztonsági garanciák mellett” intézkednek hazaszállításukról.

„Különösen fogunk ügyelni a biztonságra; nemcsak az érkezőket fogjuk óvni, hanem végrehajtjuk a szükséges közegészségügyi intézkedéseket is annak érdekében, hogy ha bárkinél tünetek jelentkeznek, ne tudja átadni a vírust a lakosságnak” - hangsúlyozta.

Mónica García beszámolt arról is, hogy a jelenleg a Zöld-foki szigetek partjainak közelében horgonyzó hajón 14 spanyol állampolgár is van, akiket a kikötőben elvégzett elsődleges egészségügyi vizsgálatok után katonai repülőgéppel Madridba szállítanak majd, ahol a Gómez Ulla központi katonai kórházban karanténba kerülnek, azonban ennek időtartamát azonban még nem határozták meg.

Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter hangsúlyozta: Spanyolország a nemzetközi joggal és a humanitárius szellemiséggel összhangban tesz eleget az Egészségügyi Világszervezet (WHO) segítségnyújtási kérésének.

Véleménye szerint a szervezet azért választotta épp a dél-európai országot, mert amellett, hogy felkészült egy ilyen összetett helyzet kezelésére, rendelkezik a szükséges uniós mechanizmussal is, amely a lehető legbiztonságosabb körülmények között garantálja az emberek hazaszállítását.

A Hondius nevű holland óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből a Zöld-foki Köztársaság felé tartva az Atlanti-óceánon keresztül. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hét végén jelentette be, hogy az utasok közül hárman meghaltak.

A hajón további öt embernél észlelték a hantavírus-fertőzést vagy annak gyanúját, mostanra viszont már mindannyiukat evakuálták. Egy férfit a zürichi egyetemi kórházban ápolnak, egyelőre tünetmentes feleségét pedig elővigyázatosságból karanténba helyezték. További három fertőzött utas jelenleg egy egészségügyi repülőgépen utazik Hollandiába, ahol orvosi ellátásban részesülnek.

A Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézete szerdán bejelentette: a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzset azonosították két fertőzött személy mintájában is.

„Ez az egyetlen törzs, amelyről tudni, hogy lehetővé teszi az emberről emberre történő fertőzést, de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak szoros közelséggel lehet átadni” - hangsúlyozta az intézmény.

A Zöld-foki Köztársaság a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt a Hondiustól. (MTI)