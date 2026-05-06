Terápiás kutyák segítik a stresszes hallgatókat vizsgaidőszakban

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár kiemelt figyelmet fordít a hallgatók mentális egészségére, ezért a vizsgaidőszak idején jól képzett, barátságos terápiás kutyák látogatnak el könyvtárunkba, hogy segítsék a stressz csökkentését és a feltöltődést – olvasható a patinás intézmény közleményében.

A szokatlan lépést azzal indokolják, hogy „a vizsgaidőszakban hallgatóink körében növekszik a stressz és a szorongás szintje, ezért célunk, hogy a tanulási időszak alatt lelki támogatást nyújtsunk számukra. Hiszünk abban, hogy a terápiás kutyák jelenléte nemcsak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja.”

A foglalkozások hetente kétszer, 45 percig lesznek elérhetők a Kutyával az Emberért Alapítvány és a Kutyával egy Mosolyért Alapítvány kutyáival és felvezetőikkel. A közlemény a végén már nyíltan infantilis: „A hatás garantált, a tappancsos segítők felkereshetők a közösségi térben az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban.”