Trump megint hazudozott a pápáról, akihez most küldi el a külügyminiszterét

„Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az Evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint” - mondta Leó pápa, miután Donald Trump azzal vádolta, hogy „sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen”.

Ez könnyen cáfolható hazugság: ahogy azt az egyházfő is megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, „ez vitathatatlan”.

A Rómához közeli Castel Gandolfo pápai rezidencia épülete előtt emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Az elmúlt időszakban további béketárgyalásokra szólított fel, és általánosságban bírálta az Irán elleni háborút, valamint Trump konkrét fenyegetéseit, amelyek szerint polgári célpontok ellen indítana tömeges támadásokat. Azt is hangsúlyozta, hogy a Biblia és az egyház tanításait tükrözi, és nem Trump politikai riválisaként szólal fel.

Trump újabb kirohanása nem könnyíti meg Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását, amely során a pápa fogadja őt. XIV. Leó reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. A katolikus hitével is kampányoló Rubiónak rendszeresen kell magyarázkodnia a főnöke kijelentései miatt, és elemzések szerint az amerikai elnök és a katolikus egyházfő közti konfliktus a félidei választásokat is befolyásolhatja. (AP, MTI)