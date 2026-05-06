Újra eshet az eső az országban

Az ország nagy részén március vége óta nem esett említésre méltó eső, de szerda délutántól előbb a Dunántúlon, majd az ország középső területein is kialakulhatnak záporok és zivatarok.

A HungaroMet előrejelzése szerint szerda délután délnyugati irányból érkezik majd az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul, éjszaka pedig 9 és 16 fok közé hűlhet le a levegő.

Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződés várható az országban. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre. A délnyugati szél többfelé megerősödik, estétől az északnyugati megyékben északnyugatira fordul a légáramlás. A nappali csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható.