Videón, ahogy 27 milliárd forintnyi arany és bankjegyek elhagyják az országot

Záhonyból jelentkezett egy reels videóval Horváth Lóránt, az az ügyvéd, aki Ukrajnát képviselte az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A magyar hatóságok még március elején foglaltak le az M0-son egy ukrán arany- és valutaszállítmányt, az ukrán Oscsadbank 27 milliárd forint értékű vagyonát.

Az aranykonvoj két hónap után, ma hagyta el Magyarország területét, az értékek visszaadását először Zelenszkij ukrán elnök jelentette be egy Facebook-posztban.

„A nyomozóhatóság kiadta az ukrán félnek a lefoglalt vagyonelemeket, annak ellenére, hogy a jogszabály erre nem adott meghatalmazást, erre nagyon furcsa magyarázatot adta” – mondja a videóban Horváth, aki azt ígéri, hogy később majd részletesen beszámol a magyarázatról.

Az aranykonvojról az ukrán felet képviselő jogászok mindvégig azt állították, hogy egy teljesen törvényes és minden szükséges papírral, dokumentummal rendelkező szállítmány volt, ami Ausztriából, a Raiffeisen Bankból jött.