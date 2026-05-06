Vitézy Dávid és Lázár János megkezdték az átadás előkészítését

„A mai napon találkoztunk Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel, megkezdtük az átadás-átvétel előkészítését” - írta a Facebookon Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávidot Magyar Péter április 24-én nevezte ki a Tisza-kormány miniszterének, azzal az indokkal, hogy: „nála többet az elmúlt években senki nem tett azért, hogy minden magyar ember számára látható legyen az a rombolás, amit Lázár János a magyar vasút utasai és dolgozói ellen elkövetett”.

