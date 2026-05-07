Az eltorzított reklámpiac és a kitömött udvari dokusok

Több reklámpiaci forrással is beszélgettünk arról, hogyan központosította a Fidesz-kormány az állami megrendeléseket, ami aztán a hét elején pityergő Balásy Gyula szédületes meggazdagodását eredményezte. Volt, hogy a közbeszerzéseket több tízezer soros Excel-táblázatban írták ki, amit csak az tudott kitölteni, aki előre készült, de olyan is történt, hogy egy cég már éppen beadta volna a pályázatát, amikor felhívták a tulajt, hogy nem javasolják az indulást. Hogy mekkora torzuláshoz vezetett Balásy cégeinek tevékenysége, azt ez a három ábra remekül érzékelteti – de megszólalt az ügyben Rogánék korábbi kedvenc propagandagyárosa is.

Az MCC és a Mandiner 100 milliókat kapott az NKA-tól dokumentumfilmek készítésére, miközben a valódi filmrendezők nulla állami támogatásból dolgoztak. Míg a független filmesek évek óta külföldön próbálnak néhány millió forintot szerezni, addig Hankó Balázs Fásy Zsülikének, Tősér Ádámnak és a Mandinernek dobálta a százmilliókat. Vaszily Miklós elismerte, hogy konszolidáció és átszervezés zajlik a TV2-nél, megérzik majd az állami pénzek hiányát. Rákay Philipék a választás után visszavonták a mohácsi csatáról szóló filmjük NFI-pályázatát.

A Medián mérése szerint a magyarok kétharmada bíróság elé állíttatná Orbánt, miközben a biztos szavazók között már 70:23 a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Gulyás Gergely kriptikus videóban beszélt arról, hogy „néhány korrupciógyanút felvető ügy” miatt boszorkányüldözés kezdődhet, és bár közös a politikai felelősség, a jogi minden esetben egyéni – hogy milyen ügyekre gondolt, az nem derült ki.

Aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése miatt nyomoz a győri rendőrség a fekete ruhások ügyében. Egy sárvári fideszes önkormányzati képviselő elismerte, hogy gyűjtött aláírásokat a kamu Magyar Péternek, míg egy kiábrándult miskolci fideszes képviselő szerint a Harcosok Klubjával olyan mocskolódó kampány vette kezdetét, ami mélyen megalázó volt. Volodimir Zelenszkij arról posztolt, hogy Ukrajna visszakapta az úgynevezett aranykonvojos akció során Magyarországon – az ukrán elnök szerint jogtalanul – lefoglalt vagyonát. Az Alkotmánybíróság elmeszelte a szolidaritási hozzájárulás egyes részleteit. „Kegyelemdöfés a végére. Szép lezárása az Orbán-kormánnyal szemben vívott jogi csatáinknak” – reagált Karácsony Gergely főpolgármester.

Sulyok Tamás, Polt Péter, Varga Mihály, Varga Zs. András, Koltay András, Péterfalvi Attila mindannyian kulcsfigurák voltak a jogállam lebontásában, az autokrácia kiépítésében. Felelősségükre rá kell mutatni, közjogi szerepben nem maradhatnak – írják vendégcikkükben alkotmányjogászok és jogszociológusok, akik szerint az új vezetők megválasztását már a nyilvános vitáknak kell megelőznie.

Az Erste vezetősége a piacgazdasághoz való visszatérést és az egyenlő versenyfeltételeket várja az új kormánytól, de a költségvetés helyzetét látva, megértik, ha ez nem azonnal történik meg – NER-es vagyonkimentésre utaló tranzakcióból néhányat találtak a választás óta a banknál. Három éve nem látott jó formát mutatott a magyar ipar márciusban, 3,7 százalékkal nőtt a termelés, emellett négy éve nem tapasztalt szintre erősödött a forint, 360 forint alatt volt az euró ára.

Emilia Clarke és Haley Lu Richardson alakítják a főszerepet a sorozatban, amely amerikai produkciókban szokatlanul nagy szerepeket ad magyar színészeknek. Van a Poniesnak ezen kívül is erénye?

A Bayern–PSG-n bekövetkezett az, amit a 3. percben senki sem gondolt volna. Arsenal–Paris SG BL-döntő lesz Budapesten.

Miután az Egyesült Államok felfüggesztette a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók védelmét, támadás ért egy francia konténerszállító hajót, a legénység több tagja megsérült. Irán a Washington által közöltnél jóval több amerikai katonai célpontot támadott meg a műholdfelvételek szerint.

