Elment a főorvos és a rezidens, heti két napot lesz csak gyermek fül-orr-gégészet a János Kórházban

„Intézményünkben a gyermek fül-orr-gégészeti szakellátás rendje átszervezés alatt áll” – írta kérdésünkre az Észak Budai Szent János Centrumkórház. Azután kerestük meg őket, hogy egy helyi Facebook-csoportban az terjed, az osztály bezárt. A kórház azt írta, május 16-tól szűkített óraszámban, heti két napon biztosítják a gyermek fül-orr-gégészeti járóbeteg-ellátást.

A honlapjukon nincs kint, hogy addig mi lesz, csak az, hogy május 16-tól szerdán és csütörtökön lesz rendelés, 8-14 óra között. Normál menetben ez 8-15 óra között volt.

Az Észak-budai Szent János Centrumkórház 2025. decemberben Fotó: Németh Dániel/444

A kórház azt írta, „humánerőforrás problémák” miatt szűkítik az ellátást. „A gyermek fül-orr-gégészeti részlegvezető főorvos egészségügyi szolgálati jogviszonya 2025 decemberében megszűnt, és a továbbiakban az egyetemi klinikán folytatja munkáját. Ezt követően április végén egy vele azonos rendelésen dolgozó rezidens orvos is munkahelyet váltott.”

Ezt jelezték a fenntartó és a Népegészségügyi Központ felé is, az átszervezés folyamatban van. Ez a szakterület országosan hiányszakma, hiába hirdették az üres álláshelyeket, szakorvos és szakorvos-jelölt sem jelentkezett. Zárásként megismételték, hogy próbálják rendezni a helyzetet, a cél, hogy fenntartsák a biztonságos betegellátást.