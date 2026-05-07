Feljelentést tett az ÁSZ Matolcsyék ingatlanügyei miatt

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) csütörtökön közzétett jelentése szerint bűncselekmény gyanúja is felmerült a Budapesti Metropolitan Egyetemnél (METU) a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatások felhasználása során. Az ÁSZ szerint a közpénzek felhasználásának valódi kockázata nem az egyetem operatív gazdálkodási szintjén, hanem a tulajdonosi struktúrában jelentkezett. A vizsgálat eljutott Matolcsy Ádámig.

A vizsgálat személyi összefonódásokat és indokolatlanul bonyolt cégstruktúrákat tárt fel, amik annyira gyanúsak voltak, hogy szükségessé tették a támogatások szabályszerűségi vizsgálatán felül a gazdálkodás és a tulajdonosi háttér részletes ellenőrzését is. Az ellenőrzés során a feltárt tények alapján az ÁSZ feljelentést tesz a nyomozó hatóságnál. Nem sokkal a bejelentés után lemondott a METU elnök-vezérigazgatója, Dr. Czene Gréta, aki korábban korábban Matolcsy György kabinetfőnöként dolgozott a jegybanknál.

A jelentés emlékeztetett, hogy a METU tulajdonosi szerkezete 2021-ben alakult át, amikor az egyetem 49,4 millió dolláros vételárért egy magántőkealapon és két további cégen keresztül a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) érdekeltségébe került. Az ÁSZ megállapította, hogy a METU-ra mint befektetésre a PADME egy lényegében átláthatatlan, közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok és KEA III. Magántőkealap által alkotott cégstruktúrán keresztül bírt befolyással, aminek kialakítására a számvevőszék nem talált racionális gazdasági indokokat.

A tulajdonosváltás után, az MNB-s és PADME-s támogatási döntések időszakában

figyelemre méltóak voltak a személyi összefonódások. Az ellenőrzés mindkét támogató szervezetnél azonosított olyan döntéselőkészítő vagy döntéshozó személyt, akinek a METU-nál, mint támogatottnál, illetve a METU Fenntartójánál vagy annak egyedüli tulajdonosánál betöltött vezető tisztsége miatt érdeke fűződhetett a

támogatás megítéléséhez.

Megállapították, hogy a pályázati bevételek, közöttük az MNB-től és a PADME-től kapott támogatások még a jelentősen, közel kétszeresére megnövekedett ráfordítások mellett is hozzájárultak a METU nyereséges gazdálkodásához. A gazdálkodásból származó adózott eredmény a METU Fenntartójához, illetve részben annak egyszemélyes tulajdonosához, a KEA Zrt.-hez került osztalékként, éppen azokhoz a magántulajdonú társaságokhoz, amiknek a vezető tisztségviselői a személyi összefonódások miatt a támogatási döntéseket előkészítő, meghozó személyek voltak.

A gyanús ügyletek mögött eljutottak Matolcsy Ádámig

A METU a 2022–2024. években összesen 2,144 milliárd forintot fizetett ki a SkyGreen Buildings Kft.-nek az Infopark „C”, „D” és „I” épületeiben található területek bérleti díjára, üzemeltetésére és belső átalakítására.

Somlai Bálint és Matolcsy Ádám a Szigeten 2017 augusztusában Fotó: Botos Tamás/444

A szerződésekben rögzített díjak mértéke megfelelt a Duna-parti Infoparkban alkalmazott átlagos piaci ár sáv felső értékeinek. A bérbeadó SkyGreen Buildings Kft. tulajdonosai a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt. kezelésében álló SKY I. és SKY II. Magántőkealapok voltak. Ezen Alapok befektetési jegyeit a vizsgált időszakban mindvégig a Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. birtokolta, aminek a Magyar Stratégiai Zrt.-n keresztül Matolcsy Ádám György volt a 100 százalékos tulajdonosa.

A jegybank a SkyGreen Buildings Kft. által vásárolt infoparki irodaházak vételárának finanszírozásához jelentős mértékben hozzájárult a Növekedési Kötvényprogram keretében kibocsátott ’SkyGreen 2030/I HUF Kötvények 70 százalékának 22,4 milliárd forint névértékben történt vásárlásával.