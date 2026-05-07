Giorgia Melonival egyeztetett Magyar Péter, a trieszti magyar kikötő is téma volt

Magyar Péter leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a Giorgia Meloni, olasz miniszterelnökkel folytatott egyeztetését. A Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben azt írja: „Megállapítottuk, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről”.

Majd hozzátette, hogy Melonit meghívta egy magyarországi látogatásra, és megállapodtak abban is, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők munkáját, valamint azt is, hogy mielőbb elkészüljön a trieszti magyar kikötő.

A trieszti kikötőről tavaly év végén Magyar Levente a Külügyminisztérium leköszönő parlamenti államtitkára azt mondta, 2028-ban juthatunk el oda, hogy részlegesen működni tudjon a kikötő. Szijjártó Péter külügyminiszter tavaly márciusban 2027-re ígérte a kikötő elkészültét, 2022-ben 2026-os dátumot említettek, míg 2019-ben azt mondta, három év alatt kell megépülnie a trieszti létesítménynek.

Magyar Péter kedden utazott el Olaszországba, mert a Riviera nevű filmfesztiválon bemutatták a Tisza Pártról készült, Tavaszi szél... című dokumentumfilmet. Magyar korábbi közlése szerint csütörtökön fog visszatérni Magyarországra.