Két drón zuhant le Lettországban

Két drón lépett be orosz területről a NATO-tag Lettország területére, ahol végül lezuhant, közölte a lett hadsereg. A drónokat valószínűleg Ukrajna lőtte ki oroszországi célpontok ellen – mondta Andris Sprūds lett védelmi miniszter. Az egyik drón egy olajtároló létesítménybe csapódott Rezeknében, 40 km-re az orosz határtól, és négy üres olajtartályt rongált meg. Az eset következtében a lett hatóságok csütörtök hajnalban drónriasztást adtak ki az orosz határ mentén, arra kérve a lakókat, hogy maradjanak otthon. Csütörtökön az iskolák is zárva lesznek.

Március végén több eltévedt ukrán drón is lezuhant Lettországban, Észtországban és Litvániában, az egyik egy helyi erőmű kéményébe csapódott, egy másik pedig egy befagyott tóba és ott robbant fel.

A feltételezések szerint az ukrán drónokat oroszországi katonai célpontok ellen indították. A három balti ország azonban soha nem engedte meg, hogy területüket és légterüket oroszországi célpontok elleni dróntámadásokra használják – közölték külügyminisztereik áprilisban. (Reuters)