Megrohamoztuk a benzinkutakat márciusban, de látszik a választás előtti pénzszórás hatása is egy friss statisztikában

Akárcsak 2022 márciusában, idén márciusban is kirobbanó forgalom volt a boltokban: a KSH által ma közzétett kiskereskedelmi statisztikája szerint az előző év márciusához képest a nyers adat szerint 10,6, míg a naptárhatástól megtisztítva 8,2 százalékkal nőtt a forgalom. Az éves növekedés négyéves csúcson van, legutóbb a 2022-es választási pénzszórás előtt volt hasonló, bár még nagyobb a megugrás a kiskereskedelmi statisztikában (akkor 18,1 százalékos volt a bővülés). A benzinkutak forgalma pedig a legutóbb ársapka bevezetésekor, 2022 végén lőtt ki hasonló dinamikával.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés volumene 2025 márciusához képest. Az utóbbi érték arra utal, hogy az emberek a védett ár – és talán az 1000 forintos benzináras kampányriogatás –hatására megrohanták a kutakat; nem lepődnénk meg, ha megteltek volna a pincékben és garázsokban tárolt marmonkannák.

A havi növekedés közel egyéves csúcsot jelent. Februárhoz képest ugyanis dinamikus, 1,9 százalékos volt a kiskereskedelmi forgalom bővülése.

A KSH jelentése szerint az országos kiskereskedelmi forgalom folyó áron 1799 milliárd forintot ért el. Az előző hónapban az 1500 milliárdot sem érte el, míg tavaly márciusban 1630 milliárd forint volt ez az érték.