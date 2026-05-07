Magyar Péter a megszűnő Tényekről: A magyar média valaha volt leghitványabb műsora és a fideszes öntökönszúrás koronázatlan bajnoka volt

„Nagyot akart a szarka, de nem bírta a farka” – ezzel a zárszóval búcsúzott Facebook-oldalán Magyar Péter leendő miniszterelnök a TV2 Tények című műsorától.

A 444-nek Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója erősítette meg ugyanis, hogy vége a Tényeknek, és jelen állás szerint a Napló sem éli túl az újjászervezést. A csatornánál ugyanis

„Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brandekkel, a tanulságok levonását követően, a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson”

– írta Vaszily.

Magyar Péter szerint a Tények a magyar média valaha volt leghitványabb műsora volt és a fideszes öntökönszúrás koronázatlan bajnoka. A bejegyzéshez csatolt fotót elsőként egyébként azután osztotta meg Magyar, hogy a Tények külön blokkot szentelt az egyik testrészének, amiben Deák Dánielt, mint „sokat látott szakértőt” is megszólaltatták. Igaz, a nyilatkozatát utólag végül kivágták a riportból.