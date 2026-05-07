Nincs meg Rogán minisztériumában Orbán győzelmi terve

Nemrég közérdekű adatigénylést adtunk be a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetirodához, hogy mi szerepelhet abban a győzelmi tervben, amit Orbán Viktor egy horvátországi vitorlázás alatt dobott össze Orbán Balázzsal és Kaminski Fannyval. Ebből akár az is kiderülhetett volna, mi ment ennyire félre, mit vártak Jaber hadrendbe állításától, vagy hogy kötelező elem volt-e az eszelős kiabálás a győri ellentüntetőkkel.

A kinyomtatott tervet Orbán tavaly szeptemberben a kötcsei találkozón is lobogtatta, többek között olyan kereszténydemokrata ikonok fotózkodtak a borítójával, mint Dopeman vagy Nagy Feró.

Azonban az adatigénylésünkre a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt közölte, hogy a győzelmi terv tekintetében nem ők az adatkezelők.

