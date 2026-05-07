Oroszország nagyon ráfeszült a győzelem napi parádéra

Több mint 30 drónt lőttek le Moszkva közelében május 7-én éjfél és dél között – közölte Szergej Szobjanyin polgármester Telegram-csatornáján. Áldozatokról vagy károkról nem érkeztek bejelentések, a különböző posztokban annyit közöltek, hogy a mentőszolgálatok a roncsok becsapódásainál dolgoztak.

Azt nem közölték, hogy hol fogták el a drónokat. A támadás egyik célpontja a Védelmi Minisztérium logisztikai bázisa lehetett. A drónok miatt repülési korlátozásokat vezettek be a moszkvai reptereken, a korlátozás több mint 100 járatot érint, ezek egy részét törölték. Az ország más részeiből is jelentettek dróncsapásokat. Az orosz Védelmi Minisztérium reggel azt közölte, éjjel 347 ukrán drónt fogtak el, ami kiemelkedő szám.

Vlagyimir Putyin orosz elnök május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a „győzelem napja” ünnepségei miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre válaszul május 6-tól hirdetett tűzszünetet. Bár Oroszország nem jelezte, hogy elfogadta azt, Zelenszkij szerint az oroszok megsértették azt, és közölte, ők is hasonlóképpen járhatnak el.

Az orosz külügyminisztérium közben arra szólította fel a különböző országokat, hogy május 9-e előtt evakuálják a diplomatáikat Kijevből, mert ha május 9-én, a győzelem napján Ukrajna támad, komoly megtorló csapások lesznek, ami Kijevet és a kormányzati központokat érinti majd.

Közben az orosz Digitális Fejlesztési Minisztérium közölte, május 9-én korlátozzák a mobilinternet-hozzáférést Moszkvában, beleértve a megbízhatónak minősített oldalakat is. Az SMS-szolgáltatást is korlátozzák az ünnepség biztonsága érdekében. A minisztérium állítja, a megelőző napokban nem lesznek ilyen korlátozások. (Meduza 1, 2, 3)