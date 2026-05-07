Putyin embere szerint amíg nem vonulnak ki az ukránok a Donbaszból, nincs értelme tovább tárgyalni

Oroszország nem látja értelmét egy újabb háromoldalú béketárgyalásnak, amíg Ukrajna ki nem vonja csapatait a Donbaszból – mondta Putyin megbízottja, a Kreml tanácsadója, Jurij Usakov az Interfaxnak.

Arról beszélt, szerinte mindenki, beleértve az ukrán tárgyalókat, megérti, hogy Kijevnek most komoly lépést kell tennie, amely után az oroszok felfüggesztik a „katonai műveletet”, majd a felek megkezdhetik a hosszú távú rendezésről szóló érdemi tárgyalásokat.

Usakov azt mondta, amíg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem egyezik bele a csapatok kivonásába, „az egymás meggyőzésére tett kísérletek nagyrészt időpocsékolások”.

Usakov és Putyin Fotó: MAXIM SHIPENKOV/AFP

Február vége óta szünetel az orosz–ukrán háború befejezésére irányuló, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalás. Az amerikai tárgyalók, Steve Witkoff és Jared Kushner jelenleg az Iránnal folytatott háború befejezéséről közvetítenek, amelyet Donald Trump indított el. Emiatt az ukrajnai tárgyalások bizonytalanná váltak.

A szünet előtt a felek szinte minden technikai kérdést megoldottak, de a fő vitapont Donbasz helyzete volt. Oroszország azt követelte, hogy Ukrajna vonuljon vissza a Kijev ellenőrzése alatt álló Doneck régió részeiről, míg Kijev ragaszkodott ahhoz, hogy a jelenlegi frontvonal mentén legyen tűzszünet. Az Egyesült Államok közreműködésével több lehetőséget vizsgáltak, például azt, hogy legyen egy szabad, demilitarizált gazdasági övezet a Donbaszban. (Meduza)