Saját magának alapított „Nobel-díjat” egy francia professzor, aki Chomskyt is átverte

Egy francia irodalomprofesszort azzal gyanúsítanak, hogy éveken át egy saját maga által kitalált, Nobel-díjhoz hasonlított tudományos kitüntetéssel építette akadémiai karrierjét. A hatóságok szerint Florent Montaclair nemcsak a díjat találta ki, hanem a mögötte álló nemzetközi szervezetet és az amerikai egyetemet is, amelyhez az állítólag kapcsolódott.

Balra Chomsky, mellette Montaclair Fotó: AMAURY BLIN/Hans Lucas via AFP

A 2016-os díjátadó ünnepséget a francia nemzetgyűlésben tartották, Nobel-díjasok, politikusok és tudósok jelenlétében. Montaclair itt vette át a „Filológiai Aranyérmet”, amelyet a szervezők szerint korábban olyan ismert tudósok kaptak meg, mint Umberto Eco. Az ügyészség szerint azonban sem a Nemzetközi Filológiai Társaság, sem az amerikai „University of Philology and Education” nem létezett a valóságban: az egyetem csak internetes oldalak formájában működött, a megadott címe pedig egy delaware-i ékszerboltba vezetett.

A nyomozók szerint Montaclair egy párizsi ékszerésznél készíttette el a medált körülbelül 250 euróért, majd saját magának adományozta. A professzor ellen okirat-hamisítás, csalás és személyazonossággal való visszaélés gyanújával folyik vizsgálat, bár ő tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A díj későbbi kitüntetettjei között szerepelt az akkor 87 éves Noam Chomsky is, aki 2017-ben személyesen utazott Párizsba az elismerés átvételére (képünkön). A történet végül akkor kezdett szétesni, amikor egy román akadémikust is díjaztak, és román újságírók utánanéztek a szervezet hátterének.

A francia ügyészség szerint Montaclair a kitalált díjat és egy ugyanettől az „egyetemtől” származó doktori címet arra használhatta fel, hogy előléptetést és fizetésemelést kapjon a besançoni Marie és Louis Pasteur Egyetemen. A professzor elismerte, hogy bizonyos weboldalakat ő hozott létre, illetve hogy ő rendelte meg a medált, de szerinte ettől még nem történt hamisítás. Az ügyész szerint „az egész egy gigantikus átverés volt”, amelyből akár film vagy sorozat is készülhetne. Szerinte Montaclair végül maga is elhitte a saját történetét. Ha vádat emelnek ellene és elítélik, akár öt év börtönt is kaphat. (via The Guardian)