Tiborcz bankjánál nyitott új bankszámlákat Balásy Gyula két cége

A NER propagandamilliárdosa, Balásy Gyula szerdán körlevelet küldött ki a Lounge Design és a New Land Media partnereinek, amelyben arról tájékoztatja őket, hogy az aktuális utalásokat már egy új bankszámlára irányítsák, írja a Gulyáságyú Média.
Az új számlákat Tiborcz István bankja, a Gránit Bank vezeti, eddig egyébként a cégek számlavezető bankja a CIB Bank volt.
Balásy hétfőn a Kontrollnak adott interjújában mondta el, hogy vállalkozásai addigi folyószámláit április 27-én befagyasztották. Ezt később a rendőrség is megerősítette egy közleményben:
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént”.
A lap szerint könnyen lehet, hogy ezzel büntetőjogi szempontból még nagyobb gondba kerül Balásy. A Nemzeti Nyomozó Iroda és NAV ugyanis tekintheti ezt a lépést úgy, hogy azért nyitottak újabb, a hatóságok által nem ismert bankszámlákat a cégeknél, hogy ne az ő felügyeletük alatt lévő bankszámlákra folyjanak be a vevőiktől (például magától a magyar államtól) a számláik ellenértékei.
Balásy a Kontrollnak adott, sírósra sikerült interjújában egyébként a Lounge Design és a New Land Media mellett a Visual Europe Zrt.-t és a Lounge Event Kft.-t is felajánlotta átvételre az államnak. Ezzel egyébként Balásy egy „problémahalmazt” is áttolhat az államra. A NER-lovag azonban ezek után sem marad gazdasági érdekeltségek nélkül, hiszen ezeken kívül is van még milliárdokat termelő kilenc cége is.
Frissítés:
A cikk megjelenése után rövid közleményt küldött a Gránit Bank, e szerint:
A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta a cikkben említett számlákat.
