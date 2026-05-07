A tények vezető híre 2017. május 2-án

Vége a Tényeknek – megszűnik a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora

Média

„Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brandekkel, a tanulságok levonását követően, a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson”

– írta Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója, aki megerősítette a 444-nek, hogy vége a Tényeknek. Azt nem árulta el, hogy pontosan mikor lesz az utolsó adás, de a döntés megszületett. A jelen állás szerint a Napló magazinműsor sem éli túl az újjászervezést.

Vaszily a hét elején rendezett Media Hungaryn már beszélt arról, hogy teljesen átszervezik a csatorna struktúráját és működését, és konszolidációra is szükség lesz. Az utóbbi sem meglepő, mivel a tavaly 2 milliárdos profitot termelő társaság csak az évente több mint 4,6 milliárd forint állami hirdetéssel maradt felszínen – annak pedig hamarosan búcsút inthetnek. Emiatt elbocsátásokra is szükség lesz, és a piaci hírek szerint ez akár az állomány 15-20 százalékát is érintheti.

Azt nem tudni, pontosan milyen tanulságokat vont le az elmúlt években Vaszily, aki menesztette a kerek tíz éven át szolgáló Szalai Vivien hírigazgatót. Az sem világos, hogy ennyi idő után mit ért „elvárt szakmai sztenderdek” alatt. Vaszily ugyanis továbbra sem jelöl ki új hírigazgatót – viszont maga mellé vette tanácsadónak az Index főszerkesztői posztjáról a hamisítási ügy után lemondott Fekete-Szalóky Zoltánt.

Pedig az igazi kérdés az, vajon hangvételében merre fordul majd a Vida Józsefhez és a Mészáros-körhöz tartozó tévécsatorna. Az a tévécsatorna, ami tíz éven keresztül a legsötétebb propagandát működtette Tények gúnynév alatt. Az biztos, hogy Szalai menesztése már a rogáni politika szándékaival szemben történt. De Szalait már évek óta el akarta mozdítani a Mészáros család a tévétől – Várkonyi Andrea állítólag különösen –, csak a kampányidőszakban a Fidesz még ott tudta tartani őt. De a vereség után már nem.

Vaszily Miklós a Fidesz 2026. januári kongresszusán
Fotó: Németh Dániel/444

A Tények a TV2-vel együtt 1997-ben indult – és mint a kereskedelmi csatorna, eleinte a szerkesztősége szellemisége alapvetően liberális volt. 2010 után a Fidesz érdekkörei egyre bekerítették a német tulajdonosokat, opciós szerződést szereztek a társaságra, ami a nagy fideszes belháború végén végül Andy Vajnánál kötött ki. Ezt követően

a Tények a rogáni propagandagépezeten belül is a legaljasabb módszerekkel operáló egység lett.

Ez volt a rogáni lejárató-kommunikációs első számú megvalósítója. Ide érkeztek be első kézből az utasítások. Ebben a műsorban jelentek meg az első súlyosabb mocskolódó anyagok 2016-ban, miután Szalai átvette a hírműsorok szerkesztését.

A Juhász Péterrel és Vona Gáborral szemben folytatott rágalmazó lejárató kampányok egyaránt a TV2 hírműsoraira épültek. Az azóta eltelt tíz évben aztán olyan bűnlajstromot hoztak létre, amihez hasonlót azelőtt és azóta sem látott a magyar média. Ezeket a Valótlanul című filmünkben részletesen dokumentáltuk.

Csak Juhász perei után több mint 150 alkalommal kellett helyreigazítást közölniük –bár bocsánatkérésre akkor sem futotta. A teljesség igénye nélkül

  • a Tények hazudott Donáth Annáról, akit zaklatással rágalmaztak meg;
  • hazudtak Varga Zoltánról, akit azzal vádoltak, hogy offshore számlák mögé rejtette villáját.
  • hazudtak Jakab Péter lakásügyeiről.
  • hazudtak Batiz András kapcsolatairól.
  • hazudtak Vona Gáborról, akit hosszasan buziztak, és meghamisították a szavait.
  • volt, hogy full kamu riportot hoztak le valóságnak fazonírozva Kiskőrösön.
  • rossz osztályzataival próbálták lejáratni a 19 éves Nagy Blankát, akinek bűne az volt, hogy kritizálta a kormányt.
  • máskor egyszerűen meghamisították elemzők nyilatkozatait.
  • és bíróság is kimondta, hogy a céljuk nem a tájékoztatás, hanem a lejáratás volt a túlóratörvény tüntetőivel szemben.
  • Gönczi Gábor riporter pedig olyan kéjesen alázkodott meg a miniszterelnök előtt minden alkalommal, hogy az még a közszolgálati médiában is kínos lett volna.

Mindeközben a Tények riporterei az elmúlt ciklusok során folyamatosan kampányoltak a Fidesz mellett, nem törődve az ezért járó büntetésekkel, és a legprimitívebb eszközökkel igyekeztek hatalomban tartani a kormányt, amely busás reklámbevételekkel fizetett a szolgálatért. És közben folyamatosan váltak nevetségessé.

A Rogán Antal által vezérelt Tények a magyar nyilvánosság történetének egyik legsötétebb szégyenfoltja volt az elmúlt tíz évben. Nagy kérdés, mi jön a helyébe, mit jelent a Vaszily-féle konszolidáció; hogyan pótolják majd a kieső állami bevételeket, próbálnak-e igazodni a politikai változáshoz. Vajon tényleg új vizeket keresnek vagy csak átfazonírozzák a hírműsort?

És persze az is a jövő kérdése, vajon mennyire szól majd bele ebbe a tulajdonos, esetleg megpróbálják-e értékesíteni a csatornát; és ha nem, vajon mennyire lesz még ráhatása a hírszerkesztési gyakorlatra a Fidesznek.

Média fidesz Rogán Antal szalai vivien vaszily miklós lejáratás tv2 tények orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Ítélőtábla: A TV2 nem tájékoztatni akart, hanem lejártani a túlóratörvény elleni tüntetés szervezőit

A bíróság döntése szerint a csatorna megsértette a tüntetést szervezők személyiségi jogait, amikor azt állították a Tényekben, hogy "csak rombolni akarnak".

Csurgó Dénes
Média

A TV2 meghamisította Vona szavait, hogy Orbán polgári köre melegbulinak tűnjön

A Tények stábja számára még mindig Vona szexualitása a legizgalmasabb téma, de ezúttal a magyar újságírást is új mélységekbe taszították.

Sarkadi Zsolt
tévé

Marsi Anikó felért a szakmája csúcsára

A TV2 fideszes sztárja egy 19 éves gimnazistát igyekezett alsós módon lejáratni, az ellenőrzőfüzetében található jegyeket sorolva.

Herczeg Márk
Média

Varga Zoltán pert nyert a TV2 és a Tények ellen

Valótlanságokat állítottak az üzletemberről.

Kiss Imola
Média

Annyit hazudott a TV2 Juhász Péterről, hogy a politikus 1 óra 45 perces videót tudott összevágni csak az elhangzott helyreigazításokból

8 év alatt nem tudta kikényszeríteni, hogy a kormány bulvártévéje végrehajtsa a jogerős ítéletet.

Szily László
POLITIKA

A szakértő állítja: nem állította a Tényeknek, hogy Gyurcsány=Vona

A bravúros egyenlet bizonyítása nem ment könnyen. A Vajna-tévé egyre paródiaszerűbb hírműsora a kommunikációs szakértő szájába adta saját állításait.

Rényi Pál Dániel
media

Batiz András felhívta Gönczi Gábort, miért hazudott róla a Tényekben

Egykori kollégája azzal védekezett, hogy ők csak a stúdióban találkoznak a szöveggel, amit fel kell olvasni.

Szurovecz Illés
Média

Rogán Antal bukhatja a TV2-t

Indul a belharc: Mészárosék elküldték a hírigazgatót, aki tíz évig gyártotta a rogáni propagandát. Szalai Vivien távozásával új korszak kezdődhet a TV2-ben.

Rényi Pál Dániel
Média

Egy híren belül négy hamis állítás volt Jakab Péter lakásügyeiről a TV2 híradójában

A 2021. november 18-i adással kapcsolatos helyreigazítást csütörtökön közölte a csatorna.

Benics Márk
POLITIKA

Új csúcsot ostromol a TV2: a fideszes propaganda pont az egyik legsúlyosabb kormánypárti korrupciós ügyet próbálja rátolni az ellenzékre

Vajna tévéje most egy olyan ügyben erőlködik, amiben pont a kormánypárt van benne dokumentáltan nyakig.

Herczeg Márk
POLITIKA

Konszolidáció és átszervezés zajlik a TV2-nél, megérzik majd az állami pénzek hiányát – ismerte el Vaszily Miklós

A Fideszt kiszolgáló propagandabirodalom fontos szereplője arra is kitért egy konferencián, hogy a hírigazgatóságnál jelentős átalakítás zajlik.

Haász János
Média

Hivatalosan is végrehajtás alatt áll a TV2, mert nem tettek közzé helyreigazítást arról, hogy hazudtak Donáth Annáról

A hasonló nézettséget produkáló csatornák és a TV2 között milliárdokban mérhető különbségek vannak, ha állami pénzekről van szó, de Gulyás Gergely a kormányinfón nem válaszolt arra, hogy a hirdetések odaítélésekor figyelembe veszik-e, hogy az adott médium jogkövető vagy sem.

Solti Hanna
tévé

Kamunak tartja a rendőrség a TV2 kiskőrösi riportját

Egy 41 éves nőt állítottak be diáklánynak.

Czinkóczi Sándor
bűnügy

„Jól áll önnek ez a szerep, nem tudtuk, kiváló újságíró lenne, miniszterelnök úr”

Gönczi Gábor, a Tv2 „riportere” ízekre szedte Orbán Viktort.

Gazda Albert
belföld