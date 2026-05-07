Vesztegetés miatt felfüggesztett halálbüntetést kapott két volt kínai miniszter

Vesztegetés miatt elítélték Kína két volt védelmi miniszterét, Wei Fenghe-t, és utódját, Li Shangfu-t, a katonai bíróság pedig felfüggesztett halálbüntetést szabott ki rájuk.

Wei Fenghe 2018 és 2023 között volt miniszter, utódja, Li Shangfu csak pár hónapig volt a poszton. Az ítélet végrehajtását két évre függesztették fel, ez szokott aztán életfogytiglani börtönbüntetésre módosulni. A két férfi feltételesen nem szabadulhat. A két volt minisztertől minden politikai jogát megvonták, és a személyes vagyonukat elkobozzák.

Li-t egykor Hszi Csin-ping kínai elnök közeli emberének tartották, de még abban az évben eltűnt a nyilvánosság elől, mikor kinevezték miniszterré. Más magas rangú védelmi tisztviselő is eltűnt. Hszi a 2012-ben kezdődött „uralkodása” óta a tisztogatásai során több millió tisztviselőt távolítottak el. A magas rangú elítélt tisztviselők közül néhányan állítólag őrizetben haltak meg. (Politico)