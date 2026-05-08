„A tapasztalt szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat” – ufóaktákat hozott nyilvánosságra a Pentagon

Nyilvánosságra hozta az Egyesült Államok kormányzata pénteken az ufóaktáknak hívott dokumentumok és felvételek egy részét. A védelmi minisztérium honlapján külön aloldalt nyitottak ezek számára.

Az azonosítatlan szokatlan jelenségeket (Unidentified Anomalous Phenomenon – UAP) bemutató videók és dokumentumok között szerepelnek az Apollo-program űrrepülései közben rögzített felvételek, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is. A Pentagon oldalán érhető anyagokkal kapcsolatban a Fehér Ház hangsúlyozta, a jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat.

A korábban titkos és minősített besorolású felvételek és iratok között láthatók az amerikai űrprogram 1969-es Apollo-12, és 1972-es Apollo-17 Holdra szállásának alkalmával készült felvételek is, amelyeken az égbolton fényesebb alakzat látszik. Az Apollo-17 útjáról nyilvánossá tették az irányítóközponttal folytatott párbeszédet, amelyben az asztronauták leírták a szokatlan jelenséget.

A mindenki számára elérhető dokumentumok között van a Szövetségi Nyomozó Iroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája egy fénynyalábot kibocsátó lebegő, szivar alakú, bronzszínű tárgyról, amelyet 2023 szeptemberében véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek korlátozott használatú légtérben. Az azonosítatlan jelenségekről szóló dokumentumok között több külföldön készült felvétel is van, rendszerint az égbolton megjelenő szokatlan tárgyakról.

Kormánytisztviselők jelezték, a nyilvánosságra hozott dokumentumok első adagjáról van szó, a későbbiekben további akták sorának titkosítását fogják feloldani, majd nyilvánosságra hozzák azokat.

Pete Hegseth védelmi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a titkosítás mögé rejtett akták igazolható módon vezettek különböző spekulációkhoz, de „most itt az idő arra, hogy az amerikai emberek saját szemükkel láthassák ezeket". A miniszter hangoztatta, az adminisztráció elkötelezett a transzparencia mellett.

Az amerikai kormányzat régóta rendszerezi az „ufókkal” kapcsolatos információkat. Míg az amerikaiak általában a Földön kívüli élettel hoznak összefüggésbe bizonyos észleléseket, a szakértők gyakran „földi” magyarázatokkal érvelnek, megemlítve az Egyesült Államok geopolitikai riválisainak következő generációs technológiáit.

A földönkívüliek iránti érdeklődést, mint arra a Politico is felhívja a figyelmet, Barack Obama volt amerikai elnök egy februári interjúja fokozta fel, aki azt mondta, az idegenek valóságosak, habár ő személy szerint még nem látta őket. Donald Trump aktuális elnök ezután közölte, elrendeli a Pentagon földönkívüliekkel és ufókkal kapcsolatos dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát. (MTI, Politico)