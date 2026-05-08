A WHO üzeni, meg lehet nyugodni, nem indul világjárvány a hantavírusos hajóról

A hantavírus-járvány megjelenése egy tengerjáró hajón nem jelenti a világjárvány kezdetét – jelentette ki a WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet, vagyis az ENSZ egészségügyi ügynökségének fertőző betegségekkel foglalkozó epidemiológusa, Maria van Kerkhove.

Sajtótájékoztatóján azt mondta, ez a helyzet nem olyan, mint a hat évvel ezelőtti covid-járvány, mert a hantavírus „szoros, intim érintkezés” útján terjed.

A hét elején derült ki, hogy három ember meghalt az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius nevű óceánjárón hantavírus-járvány miatt, további három ember pedig megfertőződött. Utóbbiakat végül evakuálták a hajóról, mielőtt az kikötne Tenerifén, hogy az egészséges utasok és személyzet is szabadulhasson.

A BBC most azt írja, az összesen nyolc, hantavírus-gyanús eset közül végül ötöt sikerült megerősíteni.

Az Oceanwide Expeditions által üzemeltetett óceánjáró hajó április 1-jén indult útjára az argentin Ushuaia városából, és várhatóan május 10-én érkezik meg a spanyol Kanári-szigetekre. A jelentések szerint kezdetben körülbelül 150 utas és legénységi tag volt a hajón 28 országból, de április 24-én több tucatnyian leszálltak a hajóról a Szent Ilona-szigeten. Utóbbiakat most próbálják felkutatni.

A hantavírus-fertőzés általában környezeti expozícióhoz köthető, a megbetegedés fertőzött rágcsálók vizeletével vagy ürülékével való érintkezés után alakulhat ki, de ritka esetekben emberről emberre is terjedhet, súlyos légúti megbetegedéseket okozva. (A 2025 februárjában elhunyt Gene Hackman és felesége halálát is hantavírus fertőzés okozta – a birtokukon lévő melléképületekben elpusztult rágcsálókat és rágcsálófészkeket találtak.) A hantavírusok okozhatnak súlyos légúti betegséget és vesevérzéses lázat is. Nincs rá specifikus kezelés vagy gyógymód, de a korai orvosi ellátás növelheti a túlélés esélyét.

Van Kerkhove a csütörtöki sajtótájékoztatón úgy fogalmazott a hajón kitört járványról, hogy „ez nem Covid, ez nem influenza, a terjedése teljesen másképp zajlik”. Beszélt arról is, hogy a hatóságok arra kértek „mindenkit, hogy viseljen maszkot” az MV Hondius fedélzetén. Hozzátette azt is, hogy azoknak, akik gyanús esetekkel kerültek kapcsolatba vagy ápolják őket, „magasabb szintű védőeszközöket kell viselniük”.

Tedros Ghebreyesus, a WHO főigazgatója azt mondta, „alacsonynak” értékelik a közegészségügyi kockázatot. Elmondta azt is, hogy a betegség hosszú lappangási ideje – ami akár hat hét is lehet – miatt lehetséges, hogy további eseteket jelentenek majd. (BBC)