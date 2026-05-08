Az Európai Bizottság belső vizsgálata tisztázta Várhelyi Olivért a brüsszeli kémügyben

Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosíthatóak súlyos biztonsági rések” – közölte Újhelyi Balázs szóvivő újságírókkal az Euractiv híre szerint. Újhelyi nem részletezte, hogyan zajlott a vizsgálat, de hangsúlyozta: az elmúlt hét hónapban minden releváns szempontot áttekintettek. Ezzel együtt felmerült, hogy a Bizottság rendelkezésére álló eszközökkel nem lehetséges teljes mértékben a felelősség megállapítása.
A belső vizsgálatot azután rendelték el, hogy 2025 októberében hírek jelentek meg arról, hogy egy volt magyar diplomata, aki a brüsszeli magyar EU-nagykövetségen dolgozott, arra próbált rávenni európai uniós tisztségviselőket, hogy Budapest érdekében kémkedjenek. Az ügyben Várhelyi Olivér felelőssége merült fel, aki a szóban forgó időszakban – közelebbről 2014 és 2019 között – Magyarország uniós nagyköveteként dolgozott, majd később az Európai Bizottság egészségügyi biztosa lett.
A Direkt36, a német Der Spiegel és a belga De Tijd közösen tárta fel: magyar hírszerző tisztek magukat diplomatáknak álcázva megpróbáltak beépülni az uniós intézményekbe. A vizsgált dokumentumok szerint egy, a sajtó által meg nem nevezett operatív tiszt 2015 és 2017 között Brüsszelben állomásozott, hivatalosan a magyar nagykövetség kohéziós politikai osztályán dolgozó diplomataként. A jelentések szerint valójában a magyar hírszerzésnek dolgozott, és kapcsolatokat épített ki az Európai Bizottságon belül, illetve más uniós szervezetekben.
Várhelyi Olivér uniós biztos visszatérően tagadta, hogy ilyen tevékenység folyt volna nagyköveti időszakában. Ursula von der Leyennek, a Bizottság elnökének is azt mondta, nem volt tudomása hasonló cselekményekről.
Az Euractiv most idézi Daniel Freund zöldpárti európai parlamenti képviselőt, aki meglepődött, hogy tisztázták Várhelyit. Hozzátette, ő személy szerint várt volna három napot, hiszen elképzelhető, hogy a rövidesen hivatalba lépő Magyar-kormány további információkkal szolgálhatott volna az ügyben.
Várhelyi Olivér várhatóan annak ellenére megtarthatja uniós biztosi posztját, hogy Orbán Viktor, az előző magyar miniszterelnök delegálta őt a posztra. A Politicónak korábban a Tisza Párt párt egy meg nem nevezett tisztségviselője arról beszélt, hogy a Magyar-kormánynak nem célja a biztos leváltása, már csak azért sem, mert a Bizottság összetételéről Ursula von der Leyen elnök dönt.
