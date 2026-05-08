Aztbesztcsapás: Őriszentpéteren és Velemben öt, Kőszegen tucatnyi helyen használhattak súlyosan rákkeltő kőzúzalékot

Szombathelyen 12 kilométernyi útra szórhattak olyan kőzúzalékot, amely azbesztszennyezett ausztriai bányákból származott, hangzott el az RTL híradójában. A vasi megyeszékhely egyre súlyosabb problémájáról hetek óta tudni lehet – pozitív új hír, hogy az OTP 100 millió forintot ajánlott fel a veszély elhárítására –, viszont napról napra újabb és újabb települések érintettsége merül fel.

Zalaegerszegre és Sopronba is jutott a rákkeltő alapanyagból, és csak a Vas megyei Lukácsházán kb. 10 kilométernyi útszakasz padkája esetében használtak ilyet.

Őriszentpéteren és Velemben öt, Kőszegen tucatnyi helyen szórhatták le az osztrák kőzúzalékot.

„Ez már lényegesen meghaladta mind a kormányhivatal, mint az egyes települések képességeit és lehetőségeit” – mondta az RTL-nek Orbán István. A Vas megyei kormányhivatal főigazgatója szerint országos problémával küzdenek, nagyjából negyven település van, ahol erős a gyanú, hogy azbesztes zúzalékot helyeztek el. Az egyedi bejelentések száma immár meghaladta a négyszázat.