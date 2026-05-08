„Balesetszerű esés” okozta Dudás Miklós kajakos halálát

Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát egy balesetszerű esés okozta – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteki sajtótájékoztatóján a Telex beszámolója szerint.

Dudás Miklós 34 évesen halt meg januárban. Nem sokkal később derült ki, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a kajakos halála kapcsán, mert „a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható”.

Dudás Miklós a 2018-as világbajnokságon Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A halál okát, vagyis a „balesetszerű esést” most az igazságügyi orvosszakértői és a toxikológiai vizsgálat állapította meg. A rendőrség januárban azért indított nyomozást, hogy tisztázzák, esés vagy bántalmazás okozta-e a férfi halálát. A nyomozást május 6-án zárták le, és arra jutottak, hogy „nem merült fel, hogy idegenkezűség okozta volna” a kajakos halálát.

Dudás a 2014-es moszkvai világbajnokságon érte el a legjobb eredményét, a kajak négyessel 1000 méteren világbajnoki címet szerzett. A 2013-as világbajnokságon a négyes váltóval 200 méteren ezüstérmes lett, a 2013-as Európa-bajnokságon pedig kajak egyesben lett második. A 2012-es londoni olimpián hatodik helyet szerzett.

A 2015. évi Európa-játékokon egyesben 200 méteren első lett, de ettől az érmétől doppinggyanú miatt később megfosztották. 2016-ban ugyanis tiltott hormonkészítmény nyomait találták az Európa-játékokon leadott mintájában. Dudást 34 hónapra tiltották el a versenyzéstől. Az eltiltása lejárta után visszatért, a 2018-as Eb-n és a vb-n is bronzérmet szerzett. Visszavonulását 2021 januárjában jelentette be.

Dudás az elmúlt években leginkább bulvárműsorok visszatérő szereplője volt. Szerepelt a Nyerő Párosban és a Sztárboxban is.