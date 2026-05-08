Bár lövöldöztek egymásra, Trump szerint az amerikai-iráni tűzszünet továbbra is érvényben van

Donald Trump amerikai elnök szerint az USA és Irán közötti tűzszünet továbbra is érvényben van, miután csütörtökön késő este a két fél tüzet nyitott egymásra. Nem világos, ki lőtt először.

Az iráni legfelsőbb katonai parancsnokság azt állította, hogy az Egyesült Államok célba vett egy iráni olajszállító tartályhajót és egy másik, a Hormuzi-szoroshoz közeledő hajót, valamint légicsapásokat hajtott végre több part menti területen. Az Egyesült Államok ezzel szemben közölte, hogy „önvédelmi csapásokkal” válaszolt az amerikai haditengerészet rombolói ellen intézett iráni támadásokra a szorosban. Trump azt mondta, Irán „játszadozott velünk ma”.

Mindez egy nappal azután történt, hogy az iráni külügyminisztérium kijelentette: fontolóra vesz egy, a háború lezárására tett amerikai javaslatot.

Trump a Truth Social oldalán azt írta, hogy az USA több kis hajót is megsemmisített, amelyek „oly gyönyörűen hullottak alá az óceánba, pont úgy, ahogy egy pillangó hullik a sírjába!” „Hatalmas károkat” okoztak „az iráni támadóknak” – folytatta. Egy izraeli forrás azt mondta a BBC-nek, hogy az elmúlt támadásokban „nem volt izraeli részvétel”.

A fenti eset annak ellenére következett be, hogy az amerikai elnök az elmúlt napokban azt mondta, az iráni háborúnak „gyorsan vége lesz”.

Donald Trump vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől az Egyesült Államok hadereje Szabadság Projekt (Project Freedom) néven műveletet indít, amelynek keretében védelmet és kíséretet biztosítanak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára, amelyek a közlekedési útvonal zárlata miatt az elmúlt több mint két hónapban az Arab-öböl vizein rekedtek.

Kilátások Kesm szigetéről a Hormuzi-szorosra Fotó: ERIC BRONCARD/Hans Lucas via AFP

Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehér Ház sajtótájékoztatóján a többi között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10-en a kialakult helyzettel összefüggésben vesztették életüket. Kedden Trump arról beszélt, hogy iráni kishajókat semmisítettek meg, hétfőn pedig Irán indított rakétákat az Emirátusok és Omán irányába, először a tűzszünet óta.

Az iráni háborúval az USA nemcsak a világgazdaságra mért súlyos csapást, magát is rosszabb stratégiai, politikai és gazdasági helyzetbe lavírozta, mint amilyenben volt - írtuk múlt heti elemző cikkünkben.

(BBC)