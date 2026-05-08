Donald Trump szerint igenis lesz orosz–ukrán tűzszünet, mégpedig május 9. és 11. között

„Örömmel jelentem be, hogy háromnapos tűzszünet lesz (május 9-én, 10-én és 11-én) az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban” – közölte váratlanul Donald Trump a közösségi oldalán. Az amerikai elnök szerint május 9-e nagyon fontos az oroszok számára, akik a győzelem napját ünneplik, és Ukrajna számára nemkülönben, hiszen „ők is jelentős szerepet játszottak a második világháborúban”.

Trump szerint nemcsak katonai műveletek nem lesznek ebben az időszakban, hanem jelentős fogolycserére is sor kerül, 1000-1000 fogságba katonát adnak át egymásnak a felek. Az elnök azt írja, ő kezdeményezte a szünetet, és nagyra értékeli, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beleegyezett. „Remélhetőleg ez egy nagyon hosszú, kemény és pusztító háború végének a kezdete” – fogalmazott bejegyzésében Trump. Aki úgy tudja, folytatódnak a tárgyalások „a második világháború óta a legnagyobb háború” teljes befejezéséről, „amihez napról napra közelebb kerülünk”.

Az elnöki bejegyzés azért okozott meglepetést, mert a napokban az oroszok és az ukránok is arról beszéltek, illetve szivárogtattak, hogy nincs értelme további tárgyalásoknak, amíg senki sem hajlandó engedni. Jurij Usakov, az orosz elnök embere konkrétan közölte, míg az ukránok nem vonulnak ki a Donbaszból, addig nincs szükség háromoldalú megbeszélésekre. Ezek idén februárban álltak le, miután az Egyesült Államok Izraellel karöltve támadást indított Irán ellen.

Zajlik a mentés Harkivban, orosz dróncsapás után, 2026. május 6-án Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

Mindemellett az ukránok május 6-ával, az oroszok 8-ával hirdettek egyoldalúan tűzszünetet, ám a másik félnek esze ágában sem volt ezeket betartani, a drónos és rakétás támadások intenzíven folytatódtak. Moszkva ráadásul azzal fenyegette az ukránokat, hogy ha támadást intéznek az orosz főváros ellen a győzelem napi ünnepségek idején, válaszul a lehető legsúlyosabb csapást mérik Kijevre.

Volodimir Zelenszkij utóbb a Telegram-csatornáján megerősítette a Trump-bejegyzésben foglaltakat – a háromnapos tűzszünettel és a fogolycserével –, a Kreml ugyanakkor hírünk közzétételének pillanatáig nem kommentálta hivatalosan a váratlan fejleményt.