Egymás után omlanak le a NER tartóoszlopai

Balásy Gyula a Kontrollnak: Azt a cégcsoportot, amit 22 éve építek, minden vagyoni joggal felajánlom a magyar állam részére

A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.

Német Szilvi
Helyreigazított az Index, beismerték, hogy tényleg kamu volt a tiszás megszorítócsomag

A propaganda erre a kamutanulmányra alapozta a kampány nagy részét, még konzultáció is volt. A helyreigazítást eldugták az oldalukon, Magyar azt várja, hogy kerüljön a valódi helyére, a címlapra.

Windisch Judit
Fekete-Szalóky Zoltán távozik az Index főszerkesztői posztjáról

A lap két nappal ezelőtt helyreigazítást volt kénytelen közzétenni a nem létező Tisza-adócsomag ügyében.

Gazda Albert
Vége a Tényeknek – megszűnik a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora

Huszonkilenc év után bezár a szerkesztőség, ami tíz évig a NER legsötétebb lejáratóközpontjaként működött. Nagy kérdés, milyen hírműsor indul a helyén.

Rényi Pál Dániel
„A politikának volt szüksége ezekre az emberekre és nem ezeknek az embereknek a politikára”

Szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra a parlamentbe jutott tiszások. Elmondták, hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
Fideszesek a bukásról: Ez közös felelősség, a szavazók nem a mi valóságértelmezésünket választották

Kubatov pártigazgató szerint hosszú történet lesz a vereség kiértékelése, Pócs János szerint a kullancsoktól és a luxizóktól meg fognak szabadulni, míg Bánki Erik a megújulást inkább a párton belüli fiatalításban látja.

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
Orbán: Nem kirekesztő, szeretetkampányt vittünk

Orbán Viktor megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, ahol többek között elmondta, hogy még nem gondolkozott azon, hogy miből fog élni májustól, de továbbra is munkaképes, jó fizikai állapotban van.

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
Orbán Krisztián: Most magunknak harcoltuk ki a rendszerváltást

Nem az ölünkbe esett a változás, rengetegen vettek részt benne. Ez száz éve a legjobb esélyt kínálja tartós rendszer alapítására. Meg kell nevezni a bűnösöket, ki kell szorítani az oroszokat, be kell vonni az embereket a rendszerépítésbe.

Uj Péter, Botos Tamás
