Élet a halál után: Marsi Anikó 40 pluszos nőknek szervez futóklubot

Bár egy ideig úgy tűnt, a Tények túléli, aztán kiderült, hogy mégis meghalt. Egy nappal azután pedig, hogy beismerték kérdésünkre: megszűnik a TV2 híradónak álcázott műsora, a Blikkből azt is megtudhattuk, hogy a Tényekből a Fidesz választási veresége után nem sokkal kifaroló Marsi Anikó máris talált magának új életcélt a debilpropaganda terjesztése helyett.

A lapnak azt mondta, „rátalált” egy sportegyesület, hogy szervezzen be „tizenöt 40 pluszos, főleg irodai munkát végző nőt, akik mindig találnak kifogást a mozgásmentességre”. Marsi ezek szerint most futóklubot szervez, mellette pedig a házát újítja férjével.

Hogy egykori műsorvezetőtársa, Gönczi Gábor mibe fekteti energiáit a kormánypropaganda felmondása helyett, egyelőre nem derült ki.

