Fadobozba rejtett kamerát találtak egy egri gimnázium tanári szobájában, az igazgató sorozatos tárgyi lopásokat emleget

Fadobozba rejtett kamerát találtak az egri Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium egyik tanári szobájában – írja az Egri Ügyek.

Az idegennyelvi munkaközösség irodájában egy fadobozba rejtett, hang- és képrögzítésre alkalmas eszközt találtak a pedagógusok. A helyiséget a tanárok napi munkára, személyes beszélgetésekre és öltözésre is használták.

A lapnak nyilatkozó érintettek szerint a kiérkező rendőrök jelenlétében a kamerából kivett memóriakártyán olyan kép- és hangfelvételek voltak, amelyek a dolgozókról készültek tudtuk és hozzájárulásuk nélkül. A pedagógusok ezt követően tiltott adatszerzés gyanúja miatt feljelentést tettek.

A történtekről megkérdezte a portál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH), akik vizsgálatot indítottak az ügyben. A NAIH egy dokumentumot küldött a portálnak, amiben szerepelt az igazgató álláspontja is. Eszerint az intézményben korábban sorozatos tárgyi lopások történtek, emiatt az intézmény igazgatója megbízott egy biztonsági céget az eset kivizsgálásával. A NAIH dokumentuma alapján végül a cég egy rejtett kamera elhelyezését javasolta.

Az ügyben megkerestük az iskola igazgatóját is, válaszában azt írta: „A NAIH-nak rendelkezésre bocsátottunk minden az üggyel kapcsolatos információt, ehhez nem tudok többet hozzáfűzni”.

