Felfüggesztettet kapott az egyik pártot Molotov-koktéllal fenyegető hódmezővásárhelyi férfi

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy hódmezővásárhelyi férfit, aki azzal fenyegetőzött az interneten, hogy egy párt rendezvényén terrorcselekményt követ el - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.

A vád szerint a hódmezővásárhelyi férfi március 18-án az egyik közösségi oldalon kommentelte egy magyarországi párt rendezvényéről szóló bejegyzést. A terhelt nyilvános posztjaiban azt írta, hogy a párt rendezvényén Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni, melyért "leülik a büntetést, így mutatnak példát a világnak".

A vármegyei főügyészség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének vádjával állította bíróság elé a férfit. A Szegedi Törvényszék a váddal egyező tényállás és minősítés szerint mondta ki bűnösnek a férfit, és őt két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtotta. Az ügyészség tudomásul vette az ítéletet, míg a vádlott és védője három nap gondolkodási időt tartott fenn - tudatta az ügyész.