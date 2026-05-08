Gáspár Evelin 6 012 882 forintért kezelte Szijjártó Péter közösségi oldalait

Gáspár Evelin a 2025. december 3-ától 2026. május 30-áig tartó időszakra állapodott meg a Külügyminisztériummal, és összesen 6 012 882 forintot kaphatott ennek értelmében, ami havi bontásban kb. 1 millió forintos juttatést jelent – derül ki a felek szerződéséből, amely az RTL birtokába került. A kontraktust azonban a Fidesz választási kudarca után közös megegyezéssel áprilisban megszüntették.

Az egykori pop-, tévé- és valóságshow-sztár Gáspár Győző szintén celebritás lánya decemberben tűnt fel Szijjártó Péter külügyminiszter mellett, akit többek között Moszkvába is elkísért. „Gáspár Evelin a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik, ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg a miniszter közösségimédia-platformjait szerkeszti” – közölték ezt követően a tárca részéről.

Gáspár az elmúlt fél évet nem töltötte tétlenül, jó néhány videót forgatott és publikált a tárcavezetővel, aki a Fidesz sikertelen választási kampányának egyik legfontosabb arca is volt.

Az április 12. kudarcot követő napokban közzétett – immár Szijjártó-mentes – videójában az influenszer arról beszélt, hálás istennek, hogy a miniszterrel dolgozhatott.

Az RTL egy másik szerződést is megismert, eszerint Orbán Viktor tavaly novemberi amerikai útja alkalmából Magyarország washingtoni nagykövetsége 3 éjszakára 21 millió forintos szerződést kötött a Waldorf Astoria luxushotellel. Hogy kik szálltak meg ott akkor, azt a Külügyminisztérium nem árulta el a csatornának.