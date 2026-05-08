Hadházy búcsúzik: Nagy ünnepség készül, ha hidegebb lenne, még talán a befagyott Duna jegét is igénybe kellene venni

„Holnap megalakul az új Országgyűlés, ezzel az én mandátumom megszűnik” – kezdi a Parlament épületében felvett búcsúvideóját Hadházy Ákos, aki az elmúlt években független képviselőként dolgozott, most pedig állatorvosként folytatja tovább.

„Ahogy hallom, nagy ünnepség készül, ha hidegebb lenne, még talán a befagyott Duna jegét is igénybe kellene venni. A lelkesedés és az öröm indokolt, magam is osztozom benne, de van néhány dolog, amire fel szeretném hívni az Önök és a most felesküdő képviselők figyelmét” – mondja videójában Hadházy, aki ezután azzal folytatja, hogy bár a most megalakuló parlament legitim, „a nagyszerű eredmény ellenére paradox módon ez MÉGSEM VALÓDI, NEM TISZTESSÉGES VÁLASZTÁSOKON MEGVÁLASZTOTT országgyűlés”, mert ha az lenne, „máshogy nézne ki az összetétele”.

Ahogy írja, a „Fidesz által diktált választási rendszer eredményeként gyakorlatilag egy EGYPÁRTI parlament jött létre, VALÓDI ELLENZÉK NÉLKÜL”, mert „a Fidesz nem tekinthető ellenzéki pártnak, az egy bűnszervezet maradványa”.

Hadházy szerint bár „sokan a rendszerváltás ünnepére készülnek holnap, valójában ez az ünnep »csak« a rendszerváltás kezdetének, a rendszerváltás lehetőségének az örömünnepét fogja jelenteni - és persze egy hosszú, sötét korszak örömteli lezárását”. Azt írja, akkor fogjuk tudni, hogy „jó úton jár az ország vezetése, amikor Orbán ellen megindul a büntetőeljárás, és ilyen mérföldkő lesz az is, amikor az első tiszás gyanús ügyet – mert természetesen előbb vagy utóbb lehetnek ilyenek – nem söprik a szőnyeg alá”.

Úgy látja, hogy „egy teljesen széteső országot kell beindítani”, a Tiszának pedig azt a tanácsot adná: „egyrészt merjenek vitatkozni, akár »veszekedni« is a frakción belül - ezen nagyon-nagyon sok múlik, a fideszes kollégáik nem mertek, lett is baj belőle”.

Videója végén mindenkinek megköszönte a segítséget, amivel eddigi munkáját támogatták. „Talán még hallunk majd egymásról. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”