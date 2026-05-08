Hankó Balázs 341 milliós támogatást osztott szét a saját körzetében

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Nemzeti Kulturális Alap, amelyről az előző években csak elvétve lehetett hallani, az elmúlt napok főszereplőjévé avanzsált a választás környékén kiosztott támogatások miatt. Egy olyan világban, ahol nem csak politikai érdekek és haveri viszonyok mentén zajlana a működés, ebben semmi érdekes nem lenne. Csakhogy az elmúlt 16 évben egyáltalán nem egy ilyen normálisra hajazó világban éltünk.

A kulturális alapból alapvetően kétféle módon áramolhatnak ki támogatások: pályázatok és bizottsági döntések által, valamint az alap elnöki posztját is betöltő kulturális miniszter – ezúttal Hankó Balázs – jóvoltából és döntése nyomán.

Az elmúlt napok főszereplője főként az előbbi volt, fény derült ugyanis az NKA titkos, 17 milliárd forintos kasszájára, amiből rengeteg fideszes kötődésű celebnek, előadóművésznek vagy épp fideszes által birtokolt szervezetnek adtak pénzt a választások előtti időszakban. Zárójelben azért elmesélném, hogy már néhány nappal a támogatott szervezetek és a támogatott célok, illetve összegek megjelenése előtt gyanús volt valami az alap körül. Míg ugyanis tavaly épphogy elköltött 1 milliárd forintot az NKA, idén csak március végéig 10 milliárd forintot szórtak már el, ez kiderült az április 22-én közzétett részletes államháztartási jelentésből (az NKA listája két nappal később, április 24-én került nyilvánosságra).

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Nem kevésbé érdekesek ugyanakkor azok a pénzek sem, amelyeket Hankó Balázs saját hatáskörben osztott ki. A lista átnézése során vettem észre ugyanis, hogy az egyik legnagyobb összeget, 300 millió forintot egy olyan színháznak, olyan előadásnak adott a miniszter, amiről a Millenárison való létrejötte előtt egy évvel maga Orbán Ráhel áradozott, és hiányolta a főváros turisztikai kínálatában az ilyen nagyívű látványosságot. Az érdekességek sora azonban ezzel nem ér véget.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA németh sándor nka választókerületek hankó balázs l simon lászló nemzeti kulturális alap
Kapcsolódó cikkek

Az NKA több bizottsági tagja is azt állítja, ők nem a celebgazdagító-galuskaevős programokat hagyták jóvá

A Telex megszerezte azt a dokumentumot, ami feltehetően a tagok elé került, és ebben csak a Márai- és a Jókai-program szerepel.

Német Szilvi
KULTÚRA

Mága Zoltán szerint nem a fotósa és nem is ő kapta az 500 milliós NKA-támogatást

A Fidesz-kormány támogatását élvező hegedűművész szerint neki „az NKA támogatásából semmilyen anyagi részesedése” nem származott.

Mészáros Juli
belföld

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből

Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.

Német Szilvi
KULTÚRA

Németh Szilárd birkózóakadémiája és fideszes parlamenti képviselőjelölt is kapott NKA-támogatást

Fideszes politikusok, álcivil szervezetek és énekesek is feltűnnek a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatottjai között. Bemutatunk pár érdekes nyertest.

Molnár Kristóf, Német Szilvi
POLITIKA

A fideszes kocsma több pénzt kapott Hankótól, mint a levéltárak összesen – L. Simon szerint is jogos a felháborodás

Szerinte inkább a Mezőgazdasági Múzeum Gödöllőre költöztetését kellett volna jobban támogatni, de mintha már ő sem hinne igazán a projekt befejezésében.

Kolozsi Ádám
belföld

Egy az egyben pelikánná változott a gödöllői Fidesz

Víz mellett élnek, hatalmas testűek, csőrszerű orruk van, csoportosan vadásznak. Ez lenne a Fidesz gödöllői szervezete?

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Hankó Balázs 300 milliót adott az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is

A leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást. Ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia.

Székely Sarolta
KULTÚRA

Megint megszórta közpénzzel a kormány a fideszes álcivileket

Előrehozták a jövő évi pénzosztást, így még időben jöhetnek a postaládákba a kormánypárti kampányújságok, de jut majd rendezvényekre is.

Haszán Zoltán
POLITIKA