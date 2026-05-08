Hankó Balázs 341 milliós támogatást osztott szét a saját körzetében

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Nemzeti Kulturális Alap, amelyről az előző években csak elvétve lehetett hallani, az elmúlt napok főszereplőjévé avanzsált a választás környékén kiosztott támogatások miatt. Egy olyan világban, ahol nem csak politikai érdekek és haveri viszonyok mentén zajlana a működés, ebben semmi érdekes nem lenne. Csakhogy az elmúlt 16 évben egyáltalán nem egy ilyen normálisra hajazó világban éltünk.

A kulturális alapból alapvetően kétféle módon áramolhatnak ki támogatások: pályázatok és bizottsági döntések által, valamint az alap elnöki posztját is betöltő kulturális miniszter – ezúttal Hankó Balázs – jóvoltából és döntése nyomán.

Az elmúlt napok főszereplője főként az előbbi volt, fény derült ugyanis az NKA titkos, 17 milliárd forintos kasszájára, amiből rengeteg fideszes kötődésű celebnek, előadóművésznek vagy épp fideszes által birtokolt szervezetnek adtak pénzt a választások előtti időszakban. Zárójelben azért elmesélném, hogy már néhány nappal a támogatott szervezetek és a támogatott célok, illetve összegek megjelenése előtt gyanús volt valami az alap körül. Míg ugyanis tavaly épphogy elköltött 1 milliárd forintot az NKA, idén csak március végéig 10 milliárd forintot szórtak már el, ez kiderült az április 22-én közzétett részletes államháztartási jelentésből (az NKA listája két nappal később, április 24-én került nyilvánosságra).

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Nem kevésbé érdekesek ugyanakkor azok a pénzek sem, amelyeket Hankó Balázs saját hatáskörben osztott ki. A lista átnézése során vettem észre ugyanis, hogy az egyik legnagyobb összeget, 300 millió forintot egy olyan színháznak, olyan előadásnak adott a miniszter, amiről a Millenárison való létrejötte előtt egy évvel maga Orbán Ráhel áradozott, és hiányolta a főváros turisztikai kínálatában az ilyen nagyívű látványosságot. Az érdekességek sora azonban ezzel nem ér véget.