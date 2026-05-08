HVG: Gyurkó Szilvia államtitkári posztot kap a Tisza-kormányban

Gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza-kormány Gyurkó Szilviát, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítóját – értesült a HVG több forrásból. Bár Gyurkó az információt egyelőre nem erősítette meg, a lap szerint többszöri kérdésükre nem is cáfolta azt.
Eddig a Belügyminisztériumhoz tartoztak a gyermekvédelmi ügyek, az ilyen kérdésekkel a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, Fülöp Attila foglalkozott. Ő volt az, aki a fóti gyermekotthonból előkerült videóról azt mondta, hogy szerinte nem fojtogatás, hanem lefogás történt, mert a fiatal ön- és közveszélyes volt, és szintén ő volt az, aki akadályozta, hogy a Tisza adományai eljussanak az állami nevelésben élő gyerekekhez.
Gyurkó Szilvia 2025 nyarán a Szőlő utcai ügy kapcsán úgy fogalmazott: „Semmi sincs rendben a gyermekvédelemben, lerohad a rendszer.”
Gyurkó az ELTE-n szerezte jogi diplomáját, majd gyermekjogi és gyermekvédelmi tanulmányokat folytatott a New York-i Columbia Egyetemen, de végzett kurzusokat a Genfi Egyetem és a Harvard szervezésében is. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt, 2016-ban pedig megalapította a Hintalovon alapítványt, ahol ma már tanácsadóként dolgozik, és bár konkrét ügyekben nem vállal szerepet, továbbra is tart előadásokat, tréningeket és képzéseket.
A Belügyminisztérium tavaly azt állította, 80 százalékban minden rendben van, de Gyurkó szerint ez nem igaz.
Fülöp Attila szerint „nem jó szívvel tesszük, amit tesszük.”
