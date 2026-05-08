Visszatért az év eleji szintre az infláció, de véget ért a dinamikus gázáremelkedés

Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek az árak – jelentette pénteken a KSH. A nyugdíjasokat terhelő infláció enyhébb, 1,8 százalékos volt, az úgynevezett maginfláció 2,2 százalékra nőtt.

A friss adat azt jelenti, hogy a februári mélypont után második hónapja gyorsuló ütemben nő az infláció, de a bővülés üteme megfelel a vártnak: a Portfólió elemzői felmérésében a szakértők 2 százalék körüli drágulásra számítottak. Ennek az oka részben az, hogy noha már nem jelent meg az adatsorban egy éve bevezetett kiskereskedelmi árrésstop statisztikai, úgynevezett bázishatása – ami 12 hónapon át automatikusan segítette az élelmiszerinfláció csökkenését –, az élelmiszerek ára csak 1,5 százalékkal nőtt, sőt, a vendéglátási szolgáltatások nélküli mutató 0,9 százalékkal csökkent.

Noha ez az 1,5 százalék december óta a legmagasabb érték, még így is mérséklő hatása volt a fogyasztói árszintre. Az is tény ugyanakkor, hogy az éves élelmiszerinfláció legutóbb csaknem két éve, 2024 nyarán nőtt ilyen meredeken egyik hónapról a másikra.

Szintén az infláció szinten tartását segítette, hogy huzamosabb idő után csökkenni kezdtek az energia- és így gázárak.

Nagy kérdés, hogyan alakulnak majd jövőre az energiaárak

Ez jórészt szintén bázishatással magyarázható: részben támogatott rendszer miatt a tavalyi hidegebb idő miatt magasabb volt a piaci áras gázfogyasztás, így dinamikus energiaár-növekedést regisztrált a KSH az előző tizenkét hónapban.

Ami most felfelé hajtott az inflációt, az a szolgáltatások és a szeszes italok, dohánytermékek árának dinamikusabb emelkedése volt.

A szolgáltatások 4 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,3, a külföldi üdülés 15,5, a teherszállítás 13,7, a belföldi üdülés 5,9, a sport, múzeumi belépők 8,7, a testápolási szolgáltatás 7,8, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,5 százalékkal került többe, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk ára 4,1 százalékkal, ezen belül a dohányáruké 4,9 százalékkal emelkedett.