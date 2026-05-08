Itt tart Orbán: a Lendvay utcában a régi csapattal forgatott, és Dopemanhez is elmegy

Fotó: Orbán Viktor Facebook

„Jó napot, elnök úr!” – a szokásos megszólítással köszönti a Lendvay utcai Fidesz-székházból kilépő Orbán Viktort Kunfalvi Nóra, a leköszönő miniszterelnök Tiktok-felelőse. A spontán párbeszéd így folytatódik:

– Hát megvan?

– Én?

– Azt írják a Facebookon sokan, hogy eltűnt.

– Hát minden nap dolgozom. Reggel fél nyolckor bemegyek a munkahelyemre, és dolgozom.

A melós Orbán egy összetekert papírlappal a kezében mutogat, és az egyszerű, fekete, melós hátizsákja van hanyagul a vállára vetve.

Azt is elmondja, hogy ez itt az új munkahelye, vagyis a Fidesz-székház, a Karmelitában csak holnap délig dolgozik „mindennap”, amíg az új miniszterelnököt be nem iktatják. Orbán a videó végén bejelenti, hogy éppen Dopemanhez tart, akinek interjút fog adni.

Pityinger László, vagyis Dopeman április végén a Hotel Lentulai című műsorban állt elő izgalmas megfejtéssel a Fidesz választási vereségét illetően. „A miniszterelnöknek nem kellett volna így elhízni. Ezt nagyon őszintén mondom. Tehát versenyképességet kell mutatni” – mondta. Lentulai erre még vissza is kérdezett: „Azt mondod, ez szavazatokban mérhető?” Mire Dopeman, tűnődő hangon: „Mérhető. Igen. Igen, mérhető.”

A Dopemannél készült Orbáncastok az egyébként is elég szottyos Fidesz-kampány különösen rosszul kinéző pillanatai voltak. Amikor nem sokkal a választás előtt Orbánt maffiafőnökként ábrázolták egy posztban egy rossz drogos szóvicc közepén, az is Dopeman műsorának promója volt.

A friss Orbán-kontentben feltűnik az a Kaminski Fanny is, akiről egy hónappal a választás előtt írtuk meg: Orbán Balázs helyett ő lett a kulcsszereplő az Orbán-kampányban. Ez a kampány bő kétharmados vereséggel zárult, de a csapaton a jelek szerint nem cseréltek.