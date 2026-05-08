Itt tart Orbán: a Lendvay utcában a régi csapattal forgatott, és Dopemanhez is elmegy

„Jó napot, elnök úr!” – a szokásos megszólítással köszönti a Lendvay utcai Fidesz-székházból kilépő Orbán Viktort Kunfalvi Nóra, a leköszönő miniszterelnök Tiktok-felelőse. A spontán párbeszéd így folytatódik:
– Hát megvan?
– Én?
– Azt írják a Facebookon sokan, hogy eltűnt.
– Hát minden nap dolgozom. Reggel fél nyolckor bemegyek a munkahelyemre, és dolgozom.
A melós Orbán egy összetekert papírlappal a kezében mutogat, és az egyszerű, fekete, melós hátizsákja van hanyagul a vállára vetve.
Azt is elmondja, hogy ez itt az új munkahelye, vagyis a Fidesz-székház, a Karmelitában csak holnap délig dolgozik „mindennap”, amíg az új miniszterelnököt be nem iktatják. Orbán a videó végén bejelenti, hogy éppen Dopemanhez tart, akinek interjút fog adni.
Pityinger László, vagyis Dopeman április végén a Hotel Lentulai című műsorban állt elő izgalmas megfejtéssel a Fidesz választási vereségét illetően. „A miniszterelnöknek nem kellett volna így elhízni. Ezt nagyon őszintén mondom. Tehát versenyképességet kell mutatni” – mondta. Lentulai erre még vissza is kérdezett: „Azt mondod, ez szavazatokban mérhető?” Mire Dopeman, tűnődő hangon: „Mérhető. Igen. Igen, mérhető.”
A Dopemannél készült Orbáncastok az egyébként is elég szottyos Fidesz-kampány különösen rosszul kinéző pillanatai voltak. Amikor nem sokkal a választás előtt Orbánt maffiafőnökként ábrázolták egy posztban egy rossz drogos szóvicc közepén, az is Dopeman műsorának promója volt.
A friss Orbán-kontentben feltűnik az a Kaminski Fanny is, akiről egy hónappal a választás előtt írtuk meg: Orbán Balázs helyett ő lett a kulcsszereplő az Orbán-kampányban. Ez a kampány bő kétharmados vereséggel zárult, de a csapaton a jelek szerint nem cseréltek.
Pedig versenyképesnek kellett volna maradni.
Digitális honfoglalással kezdtünk, a végére olyan impulzuskampányt kaptunk a nyakunkba, hogy simán padlót lehet tőle fogni.
A posztban Dopeman vele készült beszélgetését promotálja. Az adásban a rapper Orbánt keresztapához, Magyar Pétert pedig fiatal, ambíciózus, a Család vezetését átvenni kívánó renegát maffiózóhoz hasonlítja, amire Orbán egyetértően bólogat és jókat nevet.
A napi tartalomgyártási kényszer és a nem javuló eredmények újraírják a szerepeket a Fidesz-stábban. Egy március eleji belső mérés szerint minimum öt százalék a hátrányuk a pártválasztók között.