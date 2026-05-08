Jön az eső, de most már tényleg, ráadásul sok helyen jó sok

Hétvégén kellemesen meleg, viszonylag nyugodt időben lesz részünk, zápor, zivatar csak kevés helyen – főként szombat délután, este nyugaton – alakulhat ki, írja az Időkép.

Azonban: hétfőn változás jön.

A Balti-tenger fölött kimélyülő ciklon hullámzó hidegfrontja közelíti meg térségünket, előtte délnyugat felől még meleg, de már nedves, labilis levegő érkezk fölénk. A hét első napján így erős lesz a gomolyfelhő-képződés, és sokfelé kell számítani záporokra, zivatarokra. Helyenként felhőszakadás, jégeső kísérheti az intenzívebb cellákat. Még viszonylag meleg lesz, a maximumok 19 és 26 fok között alakulnak.

Ember ernyővel Fotó: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

Csakhogy.

A záporos-zivataros idő hétfő éjjel folytatódhat, majd kedden a legtöbb helyen pláne esni, sőt záporozni fog. Az érkező hidegfront mögött viharossá fokozódik az északnyugati szél, és visszaesik a hőmérséklet, délután mindössze 13–19 fok várható.

Összefoglalva: a jövő hét első két napja sokfelé hoz csapadékot, több helyen jelentős mennyiség hullhat.

A záporos, zivataros jellegből fakadóan viszont kis távolságokon belül is nagy eltérések adódhatnak a lehullott csapadék mennyiségét illetően.