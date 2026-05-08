Komoly üzemanyagár-esés jön szombaton

Szombaton további csökkenést tapasztalhatunk a hazai nagykereskedelmi piaci üzemanyagárakban – írja a holtankoljak.hu. A benzin ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára bruttó 17 forinttal kerül majd kevesebbe. Ez azt jelenti, hogy a benzin literéért 688 forintot, míg a dízelért 714 forintot fizetnek majd azok, akik valami okból nem a védett áron veszik majd meg az üzemanyagot. Az elmúlt hónapok árváltozása így néz ki grafikonon:

Ugyanakkor továbbra is a védett áras üzemanyagot érdemes választani, hisz a dízel esetében literenként 99, míg a benzin esetében 93 forinttal olcsóbb a tankolás.