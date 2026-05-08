Komplett romhalmazt csináltak a költségvetésből Orbánék a kormányzásuk végére

A leköszönő Orbán-kormány az államháztartás állapotáról szóló utolsó jelentése látott napvilágot pénteken délelőtt, és a szokásokkal ellentétben, ezt már egyáltalán nem cifrázták túl a választási vereség után. Ez mondjuk annyira nem is meglepő, hiszen már senkit sem kell meggyőzni arról, hogy minden rendben van, teljesen mindegy, milyen szám szerepel a jelentésben. Korábban ugyanis folyamatosan azt sulykolta a költségvetésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy (a költségvetési hiány mérete ellenére) stabilak az ország pénzügyei, biztos lábakon áll a költségvetés és minden a lehető legnagyobb rendben van. Most viszont az utolsó szóig egy tényszerű, csak az adatokat felsoroló közleményt publikáltak.

Örülni azonban továbbra sincs minek: április végére 3849,8 milliárd forintos hiány jött össze az államkasszában, ami az NGM jelentése szerint az éves hiánycél 70,7 százalékának felel meg. Ez az arány azonban több szempontból is egészen abszurd és már-már komikusnak hat a maga módján.

Az idei költségvetést ugyanis 4218 milliárd forintos hiánycéllal fogadták el, ezt 50 nappal az év vége előtt 5445 milliárd forintra emelték Nagy Mártonék, ezt viszont nem vezették át a költségvetési törvényen. Az évente kétszer kötelezően elkészítendő úgynevezett EDP-jelentésben viszont már egy harmadik számot, 4745 milliárd forintot tüntettek fel. Ennek ellenére az NGM most mégis az 5445 milliárd forinthoz mérte az április végéig felhalmozódott hiányt. Mindenesetre az eredeti elképzelésekhez képest, vagyis a törvényben rögzített célhoz mérve az éves hiánycél 91 százaléka jött össze a negyedik hónap végére.

Ez a 3849,8 milliárd forintos hiány egyébként az elmúlt évek legrosszabb adata, a kormány szinte teljesen kiürítette a kasszát a választások előtt. Csak áprilisban egyébként 429,4 milliárdos deficit jött össze, ami a második legrosszabb április adatnak számít. Ennél nagyobb mínusz csak egyszer, 2023 áprilisában volt.

Mivel ez még csak egy gyorsjelentés az államháztartás állapotáról, a részletek egyelőre nem ismertek, elviekben két hét múlva kellene majd közzétenni a részletes jelentést. Az NGM azonban pár információt már most is elárult: