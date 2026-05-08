Legfőbb ügyész: Bárki is próbál vagyont kimenekíteni, az a rossz hírem, hogy nem fog sikerrel járni, visszaszerezzük, ha büntetőeljárás van vagy lesz ellene

„2025 júniusában választottak legfőbb ügyésznek, az ezt követő időszakért tudok felelősséget vállalni. A 2025 júniusát megelőző időszakban csak azokért az ügyekért vállalok felelősséget, melyek előadó ügyészként az én kezemen mentek keresztül. Nem gondolom, hogy rám bárki azt mondhatná, bárkinek büntetlenséget vagy mentességet biztosítanék. Soha nem tettem ilyet” – ezt a 24.hu-nak adott interjújában mondta Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, akit korábban lemondásra szólított fel Magyar Péter hivatalba lépő miniszterelnök.

Nagy Gábor Bálint most úgy fogalmazott, szeretné „a megkezdett szakmai munkát folytatni”, és azt is mondta, hogy nem érzett politikai nyomást.

A kérdésre, hogy mit mond arra, hogy egyetlen olyan ügy sem volt, amelyben magas szintre ért volna el a felelősségre vonás, hiába tűntek el száz- és ezermilliárdok, a legfőbb ügyész azzal válaszolt, hogy „minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár”, vagyis „minden bűncselekmény mögött van szabálytalanság, de nem minden szabálytalanság minősül bűncselekménynek”. Ehhez hozzátette, az a feladatuk, hogy csak azokban az ügyekben járjanak el, „melyekben bűncselekmény gyanúja merül fel”, másrészt, „csak bizonyítékok alapján járhat el a nyomozó hatóság és az ügyészség is”.

A volt igazságügyi államtitkár Völner Pál ügyéről például azt mondta, nem gondolja, hogy megúszná, mert „ha vádat emeltek, akkor az azt jelenti, hogy van elegendő bizonyíték”.

A felvetésre, hogy az elmúlt hetek történései alapján úgy tűnhet, mintha a választás óta megszabadult volna béklyóitól az ügyészség, például rögtön meggyanúsították Sára Botond főispánt, Nagy Gábor Bálint azt mondta: „Nem a választási naptárhoz igazítjuk az ügyészi tevékenységet, egy bűnügyi akció megszervezése nem néhány óra vagy néhány nap. Ezekben az ügyekben szépen haladt előre a nyomozás. Az, hogy ez most jutott el abba a fázisba, hogy a nyilvánosság előtt is lehet érzékelhető cselekményeket végrehajtani, a nyomozás sajátossága.”

Hozzátette azt is, hogy „ezek olyan típusú ügyek, amelyekben érdekközösség van az elkövetők között. Összezárás, összetartás, nem szeretnek kibeszélni az emberek, és nehéz bizonyítékokat szerezni. Azzal, hogy van egy rezsimváltás, és bizonyos emberek most úgy érzik, hogy jobb, ha megszólalnak, az nyilván a mi munkánkat is segítheti”.

A Balásy Gyula-interjúról azt mondta, belenézett, és azt is, hogy, „van is emiatt büntetőeljárás folyamatban”, sőt, azt is elmondta ezen a ponton, hogy a büntetőeljárás még „a leendő miniszterelnök úrnak a Partizánban adott interjújával összefüggésben indult”, de ez még „felderítési szakban van”.

Azt elmondta, hogy egyelőre nincs gyanúsított Balásy ügyében, és a kérdésre, hogy miért zárolhatták Balásy számláit, beszélt arról is, hogy „egy számla zárolása a bankok jelzései alapján szokott megtörténni”, és a NAV nyomozói ezek szerint úgy döntöttek, felmerült a bűncselekmény gyanúja.

Jó ötletnek tartja a Tisza Párt által felállítani tervezett vagyonvisszaszerzési hivatalt, mert „vannak olyan szabálytalanságok, amelyek egyszerűen nem minősülnek bűncselekménynek. És a jogalkotó akkor jár el helyesen, ha a bűncselekménynek nem minősülő szabályszegéseknél is megteremti azt a lehetőséget, hogy legyenek megfelelő jogkövetkezmények”.

A legfőbb ügyész szerint „ha jól kidolgozzák az alapjait”, akár vissza is lehet szerezni „gyanús úton szerzett vagyonokat”, de „ahhoz az kell, hogy valamiféle szabályszegés, illegális tevékenység álljon mögöttük”. A kérdésre, hogy egy megbundázott közbeszerzés annak számít-e, azt mondta, „ez egy ingoványos terület”.

A vagyonkimenekítések is szóba kerültek, például amit a 444 írt meg, miszerint konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait. Nagy Gábor Bálint azt mondta: „Bárki is próbál vagy próbált vagyont kimenekíteni, az a rossz hírem, hogy nem fog sikerrel járni, visszaszerezzük, ha büntetőeljárás van vagy lesz ellene.”

A kérdésre, hogy a Szőlő utcai ügyben az ügyészség mikor tudta meg, hogy vannak kiskorú sértettek, miután Tuzson Bence igazságügyi miniszter arról beszélt korábban, hogy nincsenek, a legfőbb ügyész most azt mondta, amikor átvették a nyomozást, 2025. szeptember vége felé, „akkor azért lehetett látni, hogy nagy eséllyel lesznek kiskorú sértettek”. Ehhez hozzátette: „Azzal, hogy politikusok mit mondanak, sem az ügyészség, sem én személy szerint nem szeretnék foglalkozni.”

Arra, hogy mi várható az új kormány hivatalba lépése után, azt válaszolta, eddig is alaposan végezték a munkájukat, ezután is ezt fogjá tenni. Majd szóba hozta az Európai Ügyészséget, elmondta, hogy támogatja csatlakozásunkat, és azt is hozzátette: „És nem most világosodtam meg.”

Az interjúban többször, több formában is elhangzott az a kérdés, hogy a jövőben kerülhetnek-e politikusok a vádlottak padjára, amire a válasz sak az volt: „Ha bűncselekményt követtek el, akkor igen.”