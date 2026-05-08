„Most arra kérlek, hogy adj nekem sanszot”

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele (és nem az egyetlen), benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. De először is egy szolgálati közlemény: megjelent kiváló kollégánk, Urfi Péter első könyve, a Sansz – Járvány, agyrák, napsütötte Itália.

A rendhagyó kötet többek között a koronavírus időszakáról és egy halálos betegséggel való együttélésről szól, de hangsúlyos szerepe van benne Esterházy Péternek is. A könyv a webshopunkban megrendelhető.

Fotó: evribodi

NER-VÉGJÁTÉK

Túlélték, mégis meghaltak: megszűnik a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora, vége a Tényeknek, ami Magyar Péter szerint a magyar média valaha volt leghitványabb műsora és a fideszes öntökönszúrás koronázatlan bajnoka volt.

Fotó: Last Days of Tények

A választások óta nagy vihart kavaró ügyek (Szalai Vivien, Tények, Balásy Gyula, Lounge-birodalom) mindegyike érinti Rogán Antalt, de a nevét továbbra sem meri senki nyilvánosan kimondani.

Kiállt a nyilvánosság elé az NKA-ügyet kiszivárogtató dolgozó, aki szerint ez az állásába fog kerülni: Papp Gergő szivárogtatott Molnár Áronnak, és most elmondta az ügy további részleteit, többek között azt is, hogy Hankó Balázs miniszter utasítására rejtették el az utólag kiderült botrányos döntéseket. Az NKA-botrány nem egyszeri kisiklás, hanem a rendszer lényege.

Az Állami Számvevőszék feljelentést tett Matolcsyék ingatlanügyei miatt: a legújabb jelentésükben több lopásgyanús ügyet is találtak a Budapesti Metropolitan Egyetemnél. De az MNB-botrány miatt az ÁSZ-nál is foglalt le iratokat az ügyészség.

  • Huth Gergely és Bencsik András beszélgetett a jobboldali média megújulásáról, miközben csoportos létszámleépítést terveznek a Mandinernél.
  • Palkovics ellentmond Szijjártónak, szerinte téma volt a kormányüléseken az akkugyárak szennyezése.
  • Navracsics Tibor az új Fidesz-frakcióról azt mondta, néhány esetben nem látja, mi a tagságot megalapozó indokolás.
  • Tiborcz bankjánál nyitott új bankszámlákat Balásy Gyula két cége.
  • Őrizetbe vették a Nemzeti Vagyonkezelő korábbi főigazgatóját, 2,5 milliárd forintos hűtlen kezeléssel gyanúsítják egy 2014-es ügy miatt.
  • Sátoraljaújhelyen a fideszes többség leszedette Wáberer György nevét az uszodáról.
  • A Kurultáj főszervezője elhatárolódott a NER külpolitikájától.

TISZA

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton: visszalép a jelöltségtől, mert nem akarja, hogy a sógorság miatt „árnyék vetüljön a rendszerváltásra”.

Melléthei-Barna Márton
Fotó: Németi Róbert/Anadolu via AFP

Lemondott az OKFŐ főigazgatója, aki a kormányváltással indokolta a lépést: abban bízik, hogy az önálló egészségügyi minisztériummal valódi reformok indulhatnak.

  • Az Európai Bizottság szerint nem valószínű, hogy a Magyar-kormány haza tudja hozni az EU-s pénzek teljes összegét.
  • Giorgia Melonival egyeztetett Magyar Péter, a trieszti magyar kikötő is téma volt.
  • Szombaton visszakerül a Parlamentre a 12 éve száműzött uniós zászló.

BELFÖLD

Zalaegerszegre is jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból, utcákat és parkolót is lezártak emiatt.

Fotó: Németh Dániel/444

KÜLFÖLD

Oroszország nagyon ráfeszült a győzelemnapi parádéra: felszólították a különböző országok diplomatáit, hogy hagyják el Kijevet, arra az esetre, ha megtorló csapásokra volna szükség. Putyin embere szerint amíg nem vonulnak ki az ukránok a Donbaszból, nincs értelme tovább tárgyalni.

Moszkvai parádé a 2024-es győzelemnapi ünnepségen
Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP
  • Szingapúr megengedi, hogy a tanárok testi fenyítést alkalmazzanak a 9 évesnél idősebb diákokkal szemben.
  • Egymásnak ugrott a Real Madrid két sztárja, a vérző fejű Valverdét agyrázkódás gyanújával vitték kórházba az edzésről.

KULTÚRA

100 éves a gordonkahangon búgó vicces brit úriember, aki egyszer megengedte egy gorillának, hogy a szájába dugja az ujját: mitől forradalmár és miért szögel a kijelző elé annyi embert több mint 70 éve a legszórakoztatóbb amatőr természetbúvár.

Sir David Attenborough a Vad London dokumentumfilm forgatása során, háttérben a filmben is szereplő kis sándorpapagájokkal
Fotó: Alex Board/BBC

Egyetemi mészárlásra készülő prágai fiatal monológját írta meg Fehér Renátó első prózai könyvében: a szorongásokat és fenyegetéseket varázstalanító irodalomról, valós merénylők manifesztóiról, és a társadalmi szégyenről is beszélgettünk vele.

  • Radnóti Zsuzsa temetése napján Légrádi Gergely búcsúzott a március végén elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturgtól.
