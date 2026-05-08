„Most arra kérlek, hogy adj nekem sanszot”

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele (és nem az egyetlen), benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival.
A rendhagyó kötet többek között a koronavírus időszakáról és egy halálos betegséggel való együttélésről szól, de hangsúlyos szerepe van benne Esterházy Péternek is. A könyv a webshopunkban megrendelhető.
Túlélték, mégis meghaltak: megszűnik a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora, vége a Tényeknek, ami Magyar Péter szerint a magyar média valaha volt leghitványabb műsora és a fideszes öntökönszúrás koronázatlan bajnoka volt.
A választások óta nagy vihart kavaró ügyek (Szalai Vivien, Tények, Balásy Gyula, Lounge-birodalom) mindegyike érinti Rogán Antalt, de a nevét továbbra sem meri senki nyilvánosan kimondani.
Kiállt a nyilvánosság elé az NKA-ügyet kiszivárogtató dolgozó, aki szerint ez az állásába fog kerülni: Papp Gergő szivárogtatott Molnár Áronnak, és most elmondta az ügy további részleteit, többek között azt is, hogy Hankó Balázs miniszter utasítására rejtették el az utólag kiderült botrányos döntéseket. Az NKA-botrány nem egyszeri kisiklás, hanem a rendszer lényege.
Az Állami Számvevőszék feljelentést tett Matolcsyék ingatlanügyei miatt: a legújabb jelentésükben több lopásgyanús ügyet is találtak a Budapesti Metropolitan Egyetemnél. De az MNB-botrány miatt az ÁSZ-nál is foglalt le iratokat az ügyészség.
Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton: visszalép a jelöltségtől, mert nem akarja, hogy a sógorság miatt „árnyék vetüljön a rendszerváltásra”.
Lemondott az OKFŐ főigazgatója, aki a kormányváltással indokolta a lépést: abban bízik, hogy az önálló egészségügyi minisztériummal valódi reformok indulhatnak.
Zalaegerszegre is jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból, utcákat és parkolót is lezártak emiatt.
Oroszország nagyon ráfeszült a győzelemnapi parádéra: felszólították a különböző országok diplomatáit, hogy hagyják el Kijevet, arra az esetre, ha megtorló csapásokra volna szükség. Putyin embere szerint amíg nem vonulnak ki az ukránok a Donbaszból, nincs értelme tovább tárgyalni.
100 éves a gordonkahangon búgó vicces brit úriember, aki egyszer megengedte egy gorillának, hogy a szájába dugja az ujját: mitől forradalmár és miért szögel a kijelző elé annyi embert több mint 70 éve a legszórakoztatóbb amatőr természetbúvár.
Egyetemi mészárlásra készülő prágai fiatal monológját írta meg Fehér Renátó első prózai könyvében: a szorongásokat és fenyegetéseket varázstalanító irodalomról, valós merénylők manifesztóiról, és a társadalmi szégyenről is beszélgettünk vele.
És még el se indult az Út a börtönbe program.
Jurij Usakov szerint mindenki érti, hogy Kijevnek most komoly lépést kell tennie.
A piac azt árazza, hogy lapértesülések szerint közel lehet az iráni-amerikai béke.
A leendő miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a Tények megszűnését, amely 2024 őszén külön blokkot szentelt Magyar egyik testrészének is.
Tizenkét évvel ezelőtt azt hittük, ez már a vég. De az csak a kezdet volt. Most, tizenkét évvel a TV2 és a Tények párhuzamosan futó pusztulása és pusztítása után kiderült, hogy tényleg véget ér a csatorna híradónak álcázott debilpropagandája. Kérdés, hogy mi lesz utána.
A Lounge Design és a New Land Media számlavezető bankja eddig a CIB Bank volt, de azokat a számlákat zárolták a hatóságok.
A magyar és a székely zászló mellé.
Két és fél milliárd forintos hűtlen kezeléssel gyanúsítják egy 2014-es ügy miatt.
A Tisza mögé beállt Wáberer 1,5 milliárd forint tao-pénzzel támogatta az építését, ezért viseli a nevét másfél éve. A mihazánkos képviselőnek éppen most lett elege ebből, politikamentes megoldást javasolt.
Radnóti Zsuzsa temetése napján Légrádi Gergely búcsúzik a március végén elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturgtól.
Szijjártó korábban azt mondta, ilyen ügyekkel nem foglalkozott a kormány, mivel ez a hatóság feladata volt.
„Nem kell nekünk megújulni, azok újuljanak meg, akik eltitkolták a valóságot előlünk” – mondta Bencsik András, aki szerint „gyors tempóban, ordítva, lelkesen, zászlókat lobogtatva belerohantunk egy szakadékba”.
Az eredménytelenség indoka, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált.
A dolgozók felét is elküldhetik hamarosan.
Bíró András alapítványa korábban százmilliókat kapott a kormánytól a hagyományőrző fesztiváljára.
A politikától elvben visszavonuló ex-miniszter azonosított néhány okot, miért kapott ki nagyon a Fidesz. Arról nem beszél, hogy ezeket elmondta-e Orbánnak is.
Mintát fognak venni minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszttartalmú kőzúzalékkal fedett.
Az előző választási kampány pénzszórása óta, négy éve nem látott ütemben, 8,2 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom.
Kiderült, ennek nincs más módja, mint egy ilyen eljárás.
Hogy alkalmazzák-e az iskolák ezt a büntetési formát, arról saját mérlegelési körben döntenek, de minden esetben kell majd az igazgató engedélye hozzá.
Magyar meghívta az olasz miniszterelnököt egy magyarországi látogatásra is.
A Nemzeti Kulturális Alap titkos kollégiumában gyakorlatilag kampánycélokra osztottak pénzt. Mindeközben az NKA egyre kevésbé látta el azokat a feladatokat, melyekre eredetileg létrejött. Hankó Balázsból bűnbak lehet, de ez a történet jóval az ő színre lépése előtt kezdődött.
Valverde fején véres seb tátongott, a játékos a szemtanúk szerint komolyabb agyrázkódást is szenvedhetett.
A kérdéses keret két részből tevődik össze: vissza nem térítendő támogatásból és hitelből. EU-s tisztségviselők szerint a kifizetésekhez szükséges reformok végrehajtására már nincs elegendő idő a határidőig, ezért azt javasolják Magyarnak, hogy csak a támogatási részt hívja le.
Huszonkilenc év után bezár a szerkesztőség, ami tíz évig a NER legsötétebb lejáratóközpontjaként működött. Nagy kérdés, milyen hírműsor indul a helyén.