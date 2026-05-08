Németh Balázs 150 érvet akart felhozni a Fidesz mellett, de a fele után feladta

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Nem könnyű feladat összefoglalni a leköszönő Orbán-uralom 16 évét, árnyalni kell a képet, voltak jó dolgok is. De miután a leköszönő Orbán Viktor egy kedvenc poénja, hogy „saját magunk dicsérete olyan fontos, hogy nem bízhatjuk másra”, így kiszerveznénk a munkát.

A feladatra pedig van egy önként jelentkező, a párt frakciójának vérprofi, Híradóban edzett szóvivője. Németh Balázs tavaly november 13-án, 150 nappal a választások előtt nagy sorozatot indított: 150 nap, 150 ok, amiért a Fideszre szavazok. .

Jó, oké, már a hatodik napon megszakadt a sorozat, kimaradt a napi ok, de Németh aztán újra felvette a fonalat és a tőle megszokott búgó lelkesedéssel hozta az érveket. A kisebb szüneteket karácsonyi munkával pótolta, volt ünnepi érv december 24-én, 25-én, de még 26-án is. Ekkor üzente meg, hogy „a zsigeri ellenzékiek is jó, hogyha követik a 150 nap, 150 sorozatot a következő három és fél hónapban, mert a végén ők is rájönnek, hogy csak azzal járnak jól, hogyha a Fideszre szavaznak”.

Szilveszterkor nem is egy, hanem rögtön két érvet is elszámolt (45. és 46. rész egyben): „2025-ben is megakadályozta Orbán Viktor, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba, és 2026-ban is ő az egyedüli garancia erre”. Persze, lehet Németh Balázst azzal vádolni, hogy ez így kissé megúszós, de ez egyáltalán nem igaz. Még így is nagyvonalú volt, mert további három érvként idevehette volna 2022-t, 2023-at és 2024-et is, mint az orbáni kimaradás további éveit.

A zsigeri ellenzékiek időnként nem kapták meg a napi térítésadagjukat, de azért haladt a sorozat. Február 17-én például láthatóan a Budai Várból jelentkezett be, hogy a Fidesz melletti újabb érvként a diósgyőri vár felújítását hozza fel.

Aztán jött február 18-a. Csak utóbb derült ki, hogy a sorozat fekete napja.