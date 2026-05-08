Orbán Viktornak a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálja a második igeforrás, amit minden nap megnéz

Orbán Viktor Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása előtt egy nappal Pityinger László Dopeman podcast műsorában mulatta az időt, ahogy azt nem sokkal korábban egy szokásos „jó napot, elnök úr!” kezdetű Facebook-videóban bejelentette.

Rögtön azzal kezdte, hogy szomorú, mert húsz évre tervezett, szerinte egy szuverén, önálló Magyarországot húsz év alatt lehetett volna létrehozni, ennyi idő kellett volna átépíteni a gazdaságot, a közigazgatást. Most azért imádkozik, hogy minél kevesebbet bontsanak le a szuverén Magyarországból.

Az Indamédia keresi még a hangját

Orbán azt mondta, azért Dopemanéknek nyilatkozik, mert mikor korábban ott járt, korrektek voltak vele, és nem is nagyon tudna hová menni.

„Van, az egyik oldal, ami eddig ellenzéki volt, most az kormánysajtó, a hatalom médiája lett. Oda azért nem megyek, mert ott csak ellenségek vannak. Meg van egy elvi álláspontom, hogy aki külföldről fogad el a pénzt, annak én nem nyilatkozom. Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta.

A második igeforrás

Ezután a hagyományos jobboldali sajtóból a Magyar Nemzetet említette, de szerinte ha ott nyilatkozik, akkor négymillió magyar ember máris befogja a fülét.

„És akkor van még az én kedvencem, csak durva a stílusában, ezért nem reklámozom, a Vadhajtások. Nyelvileg durva, de az a kurucok sarka. A Nemzeti Sport mellett az a második igeforrásom, amit mindennap megnézek. De ha odamegyek, akkor is bezárom magam egy szűk hallgatóságba”

– mondta.

A Vadhajtások a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálja. 2024 áprilisban hosszú cikkben írtunk arról, mit lehet tudni a szélsőjobboldali, rasszista, gyűlölködő honlapról és annak tulajdonosáról, Bede Zsoltról, az egyetlen emberről, aki a Vadhajtások arcaként turnézott a médiában.

2019-ben eléggé nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést a Vadhajtások ellen, ami zsidózva ígért kiirtást, és azzal fenyegetőzött, hogy az EP-választás után bejönnek a szerkesztőségbe balhézni. (Nem jöttek.) A rendőrség öt év nyomozás után sem tudta kideríteni, ki követ el bűncselekményeket a Vadhajtásokon.

Néhány cím a Vadhajtásokról 2022-ből:

És egy másik tavaly májusból:

Öt évvel ezelőtt Bede Zsoltról és más, a lelátók környékéről érkezett verőemberekről videót is készítettünk:

Nem szabad meghunyászkodni

Dopeman szerint a fideszes sajtó a választások után mintha meghunyászkodott volna, bocsánatkérően lép fel, miközben a témákra, amiket a kampányban vittek, 2,5 millió ember szavazott. Orbán egyetértett ezzel a leírással.

„Az én helyzetem nehéz, mert vereséget szenvedtünk. Biztos mások is követtek el hibákat, de ez a közösségünk veresége és elsődlegesen én viselem a felelősséget. Ezért kevesebbet beszélek, de tele vagyok energiával. Vesztettem már választást, nem először történt, most is vesztettünk, meg kell érteni, miért történt, de ki kell állni a döntéseink mellett. Aztán majd meglátjuk, mire jut a leendő miniszterelnök” – mondta. Ezután elkezdte sorolni, szerinte milyen eredményeket ért el a kormánya, és hogy ezeket meg kell védeni.

Elmondta, hogy a választás utáni elemzésük szerint a negyven év fölöttiek körében 44-47 százalékos arányban nyert a Fidesz, viszont a negyven év alattiak körében 19-75 százalékos arányban vesztettek. Orbán szerint a Fidesz vezérgárdáját meg kell fiatalítani, „öregek a tanácsba, fiatalok a csatába”. Ez az első válasz a választási vereségre.

Minden vizsgálatnak áll elébe, de a parlamentnek számára nincs értelme

A beszélgetés egy későbbi pontján rátértek arra, miért nem ül be Orbán a parlamentbe. „Vagány dolog, hogy nem vette fel a mandátumot, főleg annak a fényében, hogy micsoda fenyegetések vannak” – mondta Dopeman.

„Én állok minden vizsgálat elébe. Már bocsánat, én egy becsületes ember vagyok, becsületesen elvégeztem a munkámat. Esküt tettem 1990 óta minden négy évben (…), ami úgy hangzik, hogy a jogszabályokat megtartom és megtartatom. És én megtartottam és megtartattam”

– mondta Orbán, majd hozzátette, ő szívesen megküzd bárhol, „már nehogy ők mondják meg”, viszont a parlament nem tűnt neki alkalmasnak terepnek.

„Egyszer már ezt kipróbáltam. 2002 után, miután elvesztettük a választást, képviselő voltam. Három évig nem szólaltam meg, mert egyszerűen nem volt olyan helyzet, amikor értelmesen tudtam volna egy vitában részt venni. (…) Most megint ott üljek három évig csendben a parlamentben, annak aztán semmi értelme. Egyszer már csináltam, még egyszer nem csinálom. (…) Nincs elvesztegetnivalóm 63 évesen most már.”

Semjén Zsolt, Balásy Gyula

Orbánnak fájdalmas volt, hogy Semjén Zsoltra, akiárt tűzbe tenné a kezét, ráhúzták a kiskorúak rovására elkövetett bűncselekmények gyanúját. A Zsolti-bácsi ügy legújabb fejleményeiről itt írtunk.

Balásy Gyula is szóba került, Orbán megjegyezte, hogy Balásy cégei a fővárossal és Magyar Péterrel is szerződtek, erre most azt látja, hogy „ők jönnek szemben most. Hát álljon már meg a menet”.

A fiatalok mondják meg pacekba’, hogy mi van

A generációs konfliktusok is szóba kerültek, Dopeman szerint az ország olyan, mint az „a 18-19 éves, aki minden tud, mindennel szembe megy. De a sportcipőt elfogadja, a zsebpénz az jó neki, de különben menjek a picsába. És amikor azt mondja neki az apja, hogy jólvan fiam, akkor költözz el, és csináld ahogy akarod”.

Orbán szerint nem értik ezt a jelenséget, de azt a kérdést teszi fel, hogy ki tehetett volna többet, és szerinte a válasz erre az, hogy az apa. A következő egy-két évben el fog meni a fiatalok közé, és várja, hogy megmondják neki pacekba’, hogy mi van ezzel a generációval.

Orbán Balázs is elő lett véve

Orbán Viktor szerint összességében a kampányfőnöknek, a kampánycsapatnak érzékelnie kellett volna időben, hogy baj van, de ez nem történt meg.

„Mentünk előre és nyomtuk, nem volt olyan javaslat, hogy változtassunk, mert baj van. Ezt egy kampánystábnak érzékelni kell egy kamány során” – mondta. Hozzátette, nem a saját felelősségét akarja csökkenteni, de a kampányfőnökség „mégiscsak egy szakma”. A kormánypártok kampányát hivatalosan Orbán Balázs, valójában maga Orbán Viktor vezette.

Ahogy április végén írtuk, Orbán Viktor és közvetlen környezete hónapok óta tudtak arról, hogy a Fidesz egyértelmű hátrányban van a Tiszával szemben. A választás után Orbán Viktor környezete azonnal hozzálátott a miniszterelnök megmaradt hatalmának körbekerítéséhez és a felelősség kérdésének eltérítéséhez.

Ez az előkészítés valójában a kampány utolsó heteiben megkezdődött. A növekvő indulatok céltáblája már hónapokkal április 12. előtt Orbán Balázs kampányfőnök lett. A miniszterelnök környezetében is többen őt okolják a vereségért, és most tőle várják, hogy vállalja a felelősséget. Orbán Balázs jelen állás szerint EP-képviselőként folytatja majd Brüsszelben.

Mégiscsak a gazdaság volt

„Ha három éven keresztül tudtunk volna két-három, esetleg négy százalékos gazdasági növekedést előállítani, és egy optimista közhangulat lett volna a gazdaság körül, akkor meg tudtuk volna nyerni a választást, még a fiatalok ellenére is” – jelentette ki Orbán a beszélgetés végén.