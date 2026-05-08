Félresiklott rendszerváltás: az esztergomi időközi választáson egyetlen egy jelölt indul, egy fideszes

Az országgyűlési választás előtt a Tisza nem indított jelölteket az időközi önkormányzati választásokon. A jelek szerint a szokását megtartja a választás után is.

Az esztergomi 3-as választókerületben vasárnap lesz időközi választás, a januárban meghalt fideszes Alberti Tibor helyét kell betölteni, aki egyébként a város egyik alpolgármestere is volt.

A választásnak túl nagy tétje nincs, mivel a Fidesznek 10, a Szeretgomnak 3, a Mi Hazánknak 1 képviselője van. A város polgármestere pedig az a Hernádi Ádám (Fidesz), aki Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató unokaöccse.

Úgy meg végképp nincs tétje a választásnak, hogy az egyetlen jelölt Steindl Balázs, akinek a pártja nem más, mint a Fidesz. És aki a város alpolgármestere volt eddig is, ha nem is képviselőként.

Nagy kérdés, talán még Török Gábor sem tudja rá a választ: lehet-e akkora válságban az áprilisi országgyűlési választáson agyonvert Fidesz, hogy ezt a választást is elbukja?