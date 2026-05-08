Robert Fico azon lesz, hogy Magyar Péter alatt ugyanolyan legyen a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolat, mint Orbán idejében

Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány alatt Magyarországgal – erről beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken Moszkvában.

„Azt akarom, hogy jószomszédi kapcsolataink legyenek a szomszédainkkal. Van nálunk egy közmondás, amely szerint a rossz szomszéd rosszabb, mintha égne a ház. Személyesen még nem ismerem Magyar Pétert, de arra kell törekednem, hogy megértsük egymást, hogy a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok ugyanolyan szinten legyenek, mint Orbán idejében. Csak gratulálni tudunk a magyarországi választások győztesének. Örülni fogunk az együttműködésnek” - mondta.

Fico közölte, hogy egyszer beszélt telefonon Magyar Péterrel, és megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják.

Robert Fico a második világháború lezárásának évfordulója alkalmából rendezett állami ünnepségre utazott Oroszországba, de nem vesz részt a katonai díszszemlén a Vörös téren, viszont átadhatja Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzenetét.

A szlovák kormányfő nemrég Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel és Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen arról posztolt, hogy nagyon várják a negyedik muskétást, Magyar Pétert, és a V4-ek újjáéledését. (via MTI)