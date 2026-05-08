Sansz: amikor a lelet megváltoztat egy életet

Két nappal a választás után, miközben már a nyomdagépeket programozták, hogy nekilássanak a könyvemnek, kontrollra mentem az Amerikai úti idegsebészetre.

Az agydaganatom – becsületes neve: anaplasztikus oligodendroglioma grade III. – kezelése most abban a fázisban van, amikor

már megvolt a műtét, a sugárkezelés, a kemoterápia, és csak várunk – békés bizonytalanságban.

Tünetmentes vagyok, vagyis kutya bajom, a hétköznapokban sokkal többet gondolok arra, milyen mesét kellene olvasni a gyereknek, mint hogy van ez a betegség.

Fotó: evribodi

De eleinte három, most már hathavonta be kell feküdnöm a csillagkapuhoz hasonló MR-gépbe, hogy az ott mért adatokból megtudjam, kiújult-e a daganat. Ha igen, akkor megváltozik az életem: újabb műtét vagy kezelés, radikálisan lecsökkent életkilátások.

Ezek a legfeszültebb pillanataim, ilyenkor vagyok a legkevésbé forgatásra képes állapotban. De azt gondoltam, hogy az ilyen szubjektív videónapló segíthet sokaknak megérteni, átérezni egy ilyen folyamatot, esetleg felkészülni rá.

Köszönjük a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Intervenciós Klinika együttműködését!